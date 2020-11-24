https://ria.ru/20201124/natsizm-1586061923.html

Лукашенко заявил о героизации нацизма в соседних странах

Лукашенко заявил о героизации нацизма в соседних странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимы попытки героизации нацизма, и высказал сожаление, что это происходит в некоторых соседних... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:46

2020-11-24T12:46

2020-11-24T12:46

алекс гольдман-шайман

александр лукашенко

белоруссия

израиль

в мире

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МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимы попытки героизации нацизма, и высказал сожаление, что это происходит в некоторых соседних странах.Как говорится на сайте президента Белоруссии, данное заявление президент сделал во вторник в Минске во время церемонии вручения рядом послов иностранных государств верительных грамот."Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее (Второй мировой войны - ред.) итогов и героизации нацизма", - сказал Лукашенко, обращаясь к послу Израиля Алексу Гольдман-Шайману.Он подчеркнул, что в Белоруссии в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в стране.Характеризуя отношения Белоруссии и Израиля, он заметил, что две страны связывает многовековая дружба, а также общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны.Лукашенко рассчитывает, что будет развиваться сотрудничество с Израилем в области информационных и биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. "И есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем", - отметил президент.

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585475449.html

https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586052670.html

белоруссия

израиль

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алекс гольдман-шайман, александр лукашенко, белоруссия, израиль, в мире