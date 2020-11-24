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Лукашенко заявил о героизации нацизма в соседних странах
Лукашенко заявил о героизации нацизма в соседних странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимы попытки героизации нацизма, и высказал сожаление, что это происходит в некоторых соседних... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:46
2020-11-24T12:46
алекс гольдман-шайман
александр лукашенко
белоруссия
израиль
в мире
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МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимы попытки героизации нацизма, и высказал сожаление, что это происходит в некоторых соседних странах.Как говорится на сайте президента Белоруссии, данное заявление президент сделал во вторник в Минске во время церемонии вручения рядом послов иностранных государств верительных грамот."Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее (Второй мировой войны - ред.) итогов и героизации нацизма", - сказал Лукашенко, обращаясь к послу Израиля Алексу Гольдман-Шайману.Он подчеркнул, что в Белоруссии в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в стране.Характеризуя отношения Белоруссии и Израиля, он заметил, что две страны связывает многовековая дружба, а также общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны.Лукашенко рассчитывает, что будет развиваться сотрудничество с Израилем в области информационных и биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. "И есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем", - отметил президент.
https://ria.ru/20201120/natsizm-1585475449.html
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алекс гольдман-шайман, александр лукашенко, белоруссия, израиль, в мире

Лукашенко заявил о героизации нацизма в соседних странах

12:46 24.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимы попытки героизации нацизма, и высказал сожаление, что это происходит в некоторых соседних странах.
Как говорится на сайте президента Белоруссии, данное заявление президент сделал во вторник в Минске во время церемонии вручения рядом послов иностранных государств верительных грамот.
"Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее (Второй мировой войны - ред.) итогов и героизации нацизма", - сказал Лукашенко, обращаясь к послу Израиля Алексу Гольдман-Шайману.
Он подчеркнул, что в Белоруссии в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в стране.
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"Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества", - подчеркнул белорусский президент.

Характеризуя отношения Белоруссии и Израиля, он заметил, что две страны связывает многовековая дружба, а также общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны.
Лукашенко рассчитывает, что будет развиваться сотрудничество с Израилем в области информационных и биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. "И есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем", - отметил президент.
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Алекс Гольдман-ШайманАлександр ЛукашенкоБелоруссияИзраильВ мире
 
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