Лукашенко заявил о героизации нацизма в соседних странах
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недопустимы попытки героизации нацизма, и высказал сожаление, что это происходит в некоторых соседних странах.
Как говорится на сайте президента Белоруссии, данное заявление президент сделал во вторник в Минске во время церемонии вручения рядом послов иностранных государств верительных грамот.
"Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее (Второй мировой войны - ред.) итогов и героизации нацизма", - сказал Лукашенко, обращаясь к послу Израиля Алексу Гольдман-Шайману.
Он подчеркнул, что в Белоруссии в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в стране.
20 ноября, 11:08Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными
"Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества", - подчеркнул белорусский президент.
Характеризуя отношения Белоруссии и Израиля, он заметил, что две страны связывает многовековая дружба, а также общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны.
Лукашенко рассчитывает, что будет развиваться сотрудничество с Израилем в области информационных и биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. "И есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем", - отметил президент.