https://ria.ru/20201124/naryshkin-1586177255.html

Нарышкин уличил "заклятых партнеров" СВР в провокациях и шантаже

Нарышкин уличил "заклятых партнеров" СВР в провокациях и шантаже

Западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T23:50

2020-11-24T23:50

2020-11-25T05:16

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты"."В наборе наших ... "заклятых партнеров" и их союзников всегда наблюдался в большей или меньшей степени крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов, то есть тех методов, которые не назовешь джентльменскими даже в специфичной этике спецслужб", - отметил директор СВР.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность