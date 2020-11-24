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Нарышкин уличил "заклятых партнеров" СВР в провокациях и шантаже
Нарышкин уличил "заклятых партнеров" СВР в провокациях и шантаже
Западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T23:50
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты"."В наборе наших ... "заклятых партнеров" и их союзников всегда наблюдался в большей или меньшей степени крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов, то есть тех методов, которые не назовешь джентльменскими даже в специфичной этике спецслужб", - отметил директор СВР.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность

Нарышкин уличил "заклятых партнеров" СВР в провокациях и шантаже

23:50 24.11.2020 (обновлено: 05:16 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты".
"Спецслужбы развитых стран мира используют примерно одинаковый набор средств и методов. Но именно примерно одинаковый", - сказал Нарышкин на просьбу сравнить методы деятельности российской разведки и ее зарубежных конкурентов.
"В наборе наших ... "заклятых партнеров" и их союзников всегда наблюдался в большей или меньшей степени крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов, то есть тех методов, которые не назовешь джентльменскими даже в специфичной этике спецслужб", - отметил директор СВР.
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБезопасность
 
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