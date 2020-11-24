https://ria.ru/20201124/naryshkin-1586177255.html
Нарышкин уличил "заклятых партнеров" СВР в провокациях и шантаже
Нарышкин уличил "заклятых партнеров" СВР в провокациях и шантаже
Западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T23:50
2020-11-24T23:50
2020-11-25T05:16
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Западные разведки не гнушаются использовать в своей работе провокации и неприкрытый шантаж, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты"."В наборе наших ... "заклятых партнеров" и их союзников всегда наблюдался в большей или меньшей степени крен в сторону использования провокаций, неприкрытого шантажа, подлогов, то есть тех методов, которые не назовешь джентльменскими даже в специфичной этике спецслужб", - отметил директор СВР.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность