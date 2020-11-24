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В России отреагировали на нарушение границ эсминцем США
В России отреагировали на нарушение границ эсминцем США
Российские политики и эксперты прокомментировали инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн", нарушившим морскую границы страны. Они назвали произошедшее... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:26
2020-11-24T21:04
россия
анатолий капустин
владимир комоедов
елена панина
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн", нарушившим морскую границы страны. Они назвали произошедшее политической провокацией и хамством. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Ранее Минобороны сообщило, что эскадренный миноносец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды. Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, действия США — это попытка эскалации российско-американских отношений."Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени "Джон Маккейн", главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец", — заявила она РИА Новости.Она заметила, что подобная акция со стороны Вашингтона происходит впервые за длительный период.С парламентарием согласился бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров.Он пояснил, что иностранцы совершили такое нарушение, так как не признают эту линию как границу территориальных вод нашей страны.Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.Он подчеркнул, что если бы было принято решение таранить эсминец, то ответственность за это лежала бы на США."Таран — это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае — Соединенные Штаты Америки", — констатировал адмирал.При этом, как уверен Комоедов, на реальные действия против нарушителя российские военные вряд ли бы пошли. Он пояснил, что корабли ВМС обладают иммунитетом, по сути, являясь территорией другого государства.В свою очередь, президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин отметил в комментарии РИА Новости, что для предотвращения подобных инцидентов в будущем необходимо заключить с США соглашение о признании российских исторических вод.Он объяснил, что, согласно международному праву, залив может считаться территориальными водами, если вход в него имеет ширину не более 24 морских миль."Но исторически Россия его (залив Петра Великого. — Прим. ред.) действительно использует как территориальное море, поэтому везде в наших документах размещена информация, что мы считаем этот залив нашим по российскому законодательству, которое это устанавливает", — добавил эксперт.Позиция американцев заключается в том, что они не признают у России и других стран некоторые исторические или территориальные воды, заявил Капустин."А наша позиция основана на том, что такая международная практика существует и что наше законодательство их устанавливает", — подчеркнул эксперт.Как заметил собеседник агентства, Россия имеет законные права урегулировать вопрос с территориальными водами. Речь идет в том числе о силовом варианте — вытеснении. Капустин призвал вместо этого заключить соглашение с США. Однако, по его словам, американцы на это не пойдут.
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россия, анатолий капустин, владимир комоедов, елена панина, сша, безопасность, в мире

В России отреагировали на нарушение границ эсминцем США

19:26 24.11.2020 (обновлено: 21:04 24.11.2020)
 
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Aron MonАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Aron Mon
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн", нарушившим морскую границы страны. Они назвали произошедшее политической провокацией и хамством. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что эскадренный миноносец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды. Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.
Кадр видео инцидента с американским эсминцем John McCain - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 17:51
Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, действия США — это попытка эскалации российско-американских отношений.
"Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени "Джон Маккейн", главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец", — заявила она РИА Новости.
Она заметила, что подобная акция со стороны Вашингтона происходит впервые за длительный период.
С парламентарием согласился бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров.

"Это было грубое нарушение международного морского права. Согласно нему территориальные воды России определяются линией от западного до восточного мыса на расстоянии 12 миль от берега", — сказал Федоров РИА Новости.

Он пояснил, что иностранцы совершили такое нарушение, так как не признают эту линию как границу территориальных вод нашей страны.
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.
Он подчеркнул, что если бы было принято решение таранить эсминец, то ответственность за это лежала бы на США.
"Таран — это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае — Соединенные Штаты Америки", — констатировал адмирал.
При этом, как уверен Комоедов, на реальные действия против нарушителя российские военные вряд ли бы пошли. Он пояснил, что корабли ВМС обладают иммунитетом, по сути, являясь территорией другого государства.
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В свою очередь, президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин отметил в комментарии РИА Новости, что для предотвращения подобных инцидентов в будущем необходимо заключить с США соглашение о признании российских исторических вод.

"Понятие "исторические воды" достаточно сложное. В Конвенции оно никак не определено, никакими специальными актами, о них говорится вскользь. Государства сами устанавливают те или иные пределы", — указал собеседник агентства.

Он объяснил, что, согласно международному праву, залив может считаться территориальными водами, если вход в него имеет ширину не более 24 морских миль.
"Но исторически Россия его (залив Петра Великого. — Прим. ред.) действительно использует как территориальное море, поэтому везде в наших документах размещена информация, что мы считаем этот залив нашим по российскому законодательству, которое это устанавливает", — добавил эксперт.
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Позиция американцев заключается в том, что они не признают у России и других стран некоторые исторические или территориальные воды, заявил Капустин.
"А наша позиция основана на том, что такая международная практика существует и что наше законодательство их устанавливает", — подчеркнул эксперт.
Как заметил собеседник агентства, Россия имеет законные права урегулировать вопрос с территориальными водами. Речь идет в том числе о силовом варианте — вытеснении. Капустин призвал вместо этого заключить соглашение с США. Однако, по его словам, американцы на это не пойдут.
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