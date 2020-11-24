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Сенатор предложил россиянам самим платить НДФЛ
Сенатор предложил россиянам самим платить НДФЛ
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает правильным, если россияне сами будут платить налог на доход физлиц со своей зарплаты. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:38
2020-11-24T17:41
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
анатолий артамонов
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает правильным, если россияне сами будут платить налог на доход физлиц со своей зарплаты.Ранее в Совфеде прошло заседание рабочей группы комитета, посвященное теме противодействия выплатам зарплат в конвертах."Радикальное решение, которое обсуждалось - например, когда каждый работник будет платить за себя (НДФЛ), и тогда у работодателя пропадает интерес к тому, чтобы эту зарплату выплачивать в конверте", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".Он подчеркнул, что это становится уже ответственностью работника.Однако ФНС и Минфин опасаются, что особенно в первые годы с переходом на эту систему может быть резкий провал по выплатам налогов, а это как раз налоги муниципальных образований и региональных бюджетов, пояснил Артамонов.Кроме того, Минфин выразил опасение, что он не сможет администрировать этот огромный объем дополнительной работы."Практически во всех странах НДФЛ платит работник, и лишь в нескольких, в том числе и в России - работодатель. ФНС, может быть, считает, что это наше приобретение", - сказал глава комитета Совфеда."Я за то, чтобы каждый из нас платил НДФЛ со своей зарплаты самостоятельно", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201118/ndfl-1585157060.html
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министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), анатолий артамонов, экономика

Сенатор предложил россиянам самим платить НДФЛ

16:38 24.11.2020 (обновлено: 17:41 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнатолий Артамонов
Анатолий Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов считает правильным, если россияне сами будут платить налог на доход физлиц со своей зарплаты.
Ранее в Совфеде прошло заседание рабочей группы комитета, посвященное теме противодействия выплатам зарплат в конвертах.
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"Радикальное решение, которое обсуждалось - например, когда каждый работник будет платить за себя (НДФЛ), и тогда у работодателя пропадает интерес к тому, чтобы эту зарплату выплачивать в конверте", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".
Он подчеркнул, что это становится уже ответственностью работника.
Однако ФНС и Минфин опасаются, что особенно в первые годы с переходом на эту систему может быть резкий провал по выплатам налогов, а это как раз налоги муниципальных образований и региональных бюджетов, пояснил Артамонов.
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Кроме того, Минфин выразил опасение, что он не сможет администрировать этот огромный объем дополнительной работы.
"Практически во всех странах НДФЛ платит работник, и лишь в нескольких, в том числе и в России - работодатель. ФНС, может быть, считает, что это наше приобретение", - сказал глава комитета Совфеда.
"Я за то, чтобы каждый из нас платил НДФЛ со своей зарплаты самостоятельно", - заключил парламентарий.
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Анатолий АртамоновЭкономика
 
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