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Мясников заявил о "недугах в тысячу раз страшнее COVID-19"
Мясников заявил о "недугах в тысячу раз страшнее COVID-19"
Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам касательно проведения новогодних праздников. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:56
2020-11-24T11:31
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александр мясников (врач)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам касательно проведения новогодних праздников.По его мнению, коронавирус не должен лишить людей их излюбленного торжества.Врач призывает встречать Новый год соответственно семейному празднику — с родными и друзьями.При этом Мясников считает, что пандемия коронавируса не время для новогодних корпоративов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, новый год, общество

Мясников заявил о "недугах в тысячу раз страшнее COVID-19"

03:56 24.11.2020 (обновлено: 11:31 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам касательно проведения новогодних праздников.
По его мнению, коронавирус не должен лишить людей их излюбленного торжества.

"Праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать! Иначе нас поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем COVID-19!" — заявил Мясников в Telegram.

Врач призывает встречать Новый год соответственно семейному празднику — с родными и друзьями.

"Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы! Убери их, и любая нация рассыплется, расколется на кусочки!" — отметил он.

При этом Мясников считает, что пандемия коронавируса не время для новогодних корпоративов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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