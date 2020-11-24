https://ria.ru/20201124/myasnikov-1586011494.html
Мясников заявил о "недугах в тысячу раз страшнее COVID-19"
Мясников заявил о "недугах в тысячу раз страшнее COVID-19"
Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам касательно проведения новогодних праздников. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:56
2020-11-24T03:56
2020-11-24T11:31
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
новый год
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам касательно проведения новогодних праздников.По его мнению, коронавирус не должен лишить людей их излюбленного торжества.Врач призывает встречать Новый год соответственно семейному празднику — с родными и друзьями.При этом Мясников считает, что пандемия коронавируса не время для новогодних корпоративов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/prazdniki-1584831849.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, новый год, общество