https://ria.ru/20201124/myasnikov-1586011494.html

Мясников заявил о "недугах в тысячу раз страшнее COVID-19"

Мясников заявил о "недугах в тысячу раз страшнее COVID-19"

Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам касательно проведения новогодних праздников. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T03:56

2020-11-24T03:56

2020-11-24T11:31

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

новый год

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет россиянам касательно проведения новогодних праздников.По его мнению, коронавирус не должен лишить людей их излюбленного торжества.Врач призывает встречать Новый год соответственно семейному празднику — с родными и друзьями.При этом Мясников считает, что пандемия коронавируса не время для новогодних корпоративов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/prazdniki-1584831849.html

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, новый год, общество