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Более 30 мостовых сооружений отремонтировали в Москве
Более 30 мостовых сооружений отремонтировали в Москве
Службы Комплекса городского хозяйства Москвы завершили текущий ремонт мостовых сооружений, работы велись на 31 объекте, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:42
2020-11-24T12:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Службы Комплекса городского хозяйства Москвы завершили текущий ремонт мостовых сооружений, работы велись на 31 объекте, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК. Отремонтировано в общей сложности более 160 тысяч квадратных метров гидроизоляции, уложено свыше 800 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что работы на сооружениях проводились в связи с образованием локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах."В рамках ремонта была сделана новая гидроизоляция, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. На финальном этапе на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы около 2 тысяч человек и 900 единиц техники."Все запланированные ремонтные работы на мостовых сооружениях выполнены, несмотря на то, что они стартовали позже из-за непростой эпидемиологической обстановки. Ряд объектов был сдан раньше срока, что позволило сократить время ограничения движения автотранспорта",- отметил заммэра.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Более 30 мостовых сооружений отремонтировали в Москве

12:42 24.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт Большого Каменного моста в Москве
Ремонт Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Службы Комплекса городского хозяйства Москвы завершили текущий ремонт мостовых сооружений, работы велись на 31 объекте, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК. Отремонтировано в общей сложности более 160 тысяч квадратных метров гидроизоляции, уложено свыше 800 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что работы на сооружениях проводились в связи с образованием локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах.
"В рамках ремонта была сделана новая гидроизоляция, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. На финальном этапе на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы около 2 тысяч человек и 900 единиц техники.
"Все запланированные ремонтные работы на мостовых сооружениях выполнены, несмотря на то, что они стартовали позже из-за непростой эпидемиологической обстановки. Ряд объектов был сдан раньше срока, что позволило сократить время ограничения движения автотранспорта",- отметил заммэра.
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