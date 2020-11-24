https://ria.ru/20201124/mosty-1586060975.html

Более 30 мостовых сооружений отремонтировали в Москве

Более 30 мостовых сооружений отремонтировали в Москве

Службы Комплекса городского хозяйства Москвы завершили текущий ремонт мостовых сооружений, работы велись на 31 объекте, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:42

2020-11-24T12:42

2020-11-24T12:42

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Службы Комплекса городского хозяйства Москвы завершили текущий ремонт мостовых сооружений, работы велись на 31 объекте, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы проведены на 31 объекте, в том числе на Химкинском мосту, Рижской эстакаде, Дмитровском тоннеле и мосту Сити ТТК. Отремонтировано в общей сложности более 160 тысяч квадратных метров гидроизоляции, уложено свыше 800 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что работы на сооружениях проводились в связи с образованием локальных повреждений на проезжей части и протечек в подэстакадных пространствах."В рамках ремонта была сделана новая гидроизоляция, которая позволит увеличить срок эксплуатации объектов, повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. На финальном этапе на всех мостовых сооружениях было уложено прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы около 2 тысяч человек и 900 единиц техники."Все запланированные ремонтные работы на мостовых сооружениях выполнены, несмотря на то, что они стартовали позже из-за непростой эпидемиологической обстановки. Ряд объектов был сдан раньше срока, что позволило сократить время ограничения движения автотранспорта",- отметил заммэра.

https://realty.ria.ru/20201120/polikliniki-1585456832.html

москва

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва