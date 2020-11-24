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На Москве-реке появилось масляное пятно
На Москве-реке появилось масляное пятно
Небольшое масляное пятно выявлено на Москве-реке, проведена обработка сорбирующим средством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока" во вторник. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T20:53
2020-11-24T20:53
мосводосток
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Небольшое масляное пятно выявлено на Москве-реке, проведена обработка сорбирующим средством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока" во вторник."По результатам проведённого ГУП "Мосводосток" обследования выявлено небольшое масляное пятно на зеркале реки Москва. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведётся поиск источника сброса", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20201013/moskva-reka-1579592462.html
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мосводосток, москва, происшествия

На Москве-реке появилось масляное пятно

20:53 24.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМосква-река
Москва-река - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Небольшое масляное пятно выявлено на Москве-реке, проведена обработка сорбирующим средством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока" во вторник.
"По результатам проведённого ГУП "Мосводосток" обследования выявлено небольшое масляное пятно на зеркале реки Москва. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведётся поиск источника сброса", - рассказали в пресс-службе.
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МосводостокМоскваПроисшествия
 
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