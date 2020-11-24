https://ria.ru/20201124/moskva-1586162988.html

На Москве-реке появилось масляное пятно

На Москве-реке появилось масляное пятно

Небольшое масляное пятно выявлено на Москве-реке, проведена обработка сорбирующим средством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока" во вторник. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T20:53

2020-11-24T20:53

2020-11-24T20:53

мосводосток

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Небольшое масляное пятно выявлено на Москве-реке, проведена обработка сорбирующим средством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока" во вторник."По результатам проведённого ГУП "Мосводосток" обследования выявлено небольшое масляное пятно на зеркале реки Москва. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведётся поиск источника сброса", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201013/moskva-reka-1579592462.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, москва, происшествия