https://ria.ru/20201124/moskva-1586162988.html
На Москве-реке появилось масляное пятно
На Москве-реке появилось масляное пятно
Небольшое масляное пятно выявлено на Москве-реке, проведена обработка сорбирующим средством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока" во вторник. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T20:53
2020-11-24T20:53
2020-11-24T20:53
мосводосток
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Небольшое масляное пятно выявлено на Москве-реке, проведена обработка сорбирующим средством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосводостока" во вторник."По результатам проведённого ГУП "Мосводосток" обследования выявлено небольшое масляное пятно на зеркале реки Москва. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведётся поиск источника сброса", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20201013/moskva-reka-1579592462.html
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мосводосток, москва, происшествия