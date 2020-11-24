https://ria.ru/20201124/moskva-1586082233.html
Автомобиль въехал в пешеходов на северо-западе Москвы
Автомобиль въехал в пешеходов на северо-западе Москвы
На улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:03
2020-11-24T14:03
2020-11-24T16:12
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.После этого одна из машин въехала в пешеходов. Один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок.
https://ria.ru/20201003/dtp-1578147567.html
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