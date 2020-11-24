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Автомобиль въехал в пешеходов на северо-западе Москвы
Автомобиль въехал в пешеходов на северо-западе Москвы
На улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. РИА Новости, 24.11.2020
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.После этого одна из машин въехала в пешеходов. Один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок.
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гумвд, москва, происшествия

Автомобиль въехал в пешеходов на северо-западе Москвы

14:03 24.11.2020 (обновлено: 16:12 24.11.2020)
 
© Фото : Прокуратура МосквыДТП на ул. Маршала Бирюзова в Москве
ДТП на ул. Маршала Бирюзова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : Прокуратура Москвы
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы столкнулись два автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
После этого одна из машин въехала в пешеходов. Один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок.
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