https://ria.ru/20201124/mordoviya-1586072839.html

В Мордовии свободны более 14% коек для больных COVID-19

В Мордовии свободны более 14% коек для больных COVID-19

Ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом в Мордовии существенно улучшилась, сейчас свободны 14,2% коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:27

2020-11-24T13:27

2020-11-24T13:27

республика мордовия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

артем здунов

коронавирусы

республика мордовия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом в Мордовии существенно улучшилась, сейчас свободны 14,2% коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека назвала 6 регионов, в том числе Мордовию, где занятость коек составляет более 90%."Действительно, совсем недавно Мордовия была в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах республики сложилась крайне напряженная ситуация. Однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону", - сообщили в пресс-службе главы региона.Так, по словам заместителя председателя правительства Мордовии Галины Лотвановой, на сегодняшний день в республике развернуто 2500 коек. "Сейчас в стационарах лежат 2146 человек, что составляет 85,8% коечного фонда. Свободны 354 койки или 14,2%. Дополнительно можно открыть еще 100 коек, которые сейчас находятся в резерве", - заявила зампред правительства Мордовии.В пресс-службе отметили, что назначенный на прошлой неделе врио главы Мордовии Артём Здунов в первый же день исполнения им обязанностей поставил задачу по исправлению ситуации в сфере противодействия коронавирусной инфекции. "Как видно, положительная динамика наметилась", - заключили в пресс-службе.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10215 случаев коронавируса, 8385 человек выздоровели, 60 человек умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201001/mordoviya-1578060391.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, коронавирусы, республика мордовия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество