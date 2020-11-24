https://ria.ru/20201124/mordoviya-1586072839.html
В Мордовии свободны более 14% коек для больных COVID-19
В Мордовии свободны более 14% коек для больных COVID-19
Ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом в Мордовии существенно улучшилась, сейчас свободны 14,2% коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:27
2020-11-24T13:27
2020-11-24T13:27
республика мордовия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
артем здунов
коронавирусы
республика мордовия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_10a6e79facea2f773a28b10ff641feeb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом в Мордовии существенно улучшилась, сейчас свободны 14,2% коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека назвала 6 регионов, в том числе Мордовию, где занятость коек составляет более 90%."Действительно, совсем недавно Мордовия была в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах республики сложилась крайне напряженная ситуация. Однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону", - сообщили в пресс-службе главы региона.Так, по словам заместителя председателя правительства Мордовии Галины Лотвановой, на сегодняшний день в республике развернуто 2500 коек. "Сейчас в стационарах лежат 2146 человек, что составляет 85,8% коечного фонда. Свободны 354 койки или 14,2%. Дополнительно можно открыть еще 100 коек, которые сейчас находятся в резерве", - заявила зампред правительства Мордовии.В пресс-службе отметили, что назначенный на прошлой неделе врио главы Мордовии Артём Здунов в первый же день исполнения им обязанностей поставил задачу по исправлению ситуации в сфере противодействия коронавирусной инфекции. "Как видно, положительная динамика наметилась", - заключили в пресс-службе.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10215 случаев коронавируса, 8385 человек выздоровели, 60 человек умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201001/mordoviya-1578060391.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_020194711fe933d4ccfc895d82b2eeda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, коронавирусы, республика мордовия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом в Мордовии существенно улучшилась, сейчас свободны 14,2% коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
в ходе координационного совета уполномоченных по правам человека назвала 6 регионов, в том числе Мордовию, где занятость коек составляет более 90%.
"Действительно, совсем недавно Мордовия была в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах республики сложилась крайне напряженная ситуация. Однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Так, по словам заместителя председателя правительства Мордовии Галины Лотвановой, на сегодняшний день в республике развернуто 2500 коек. "Сейчас в стационарах лежат 2146 человек, что составляет 85,8% коечного фонда. Свободны 354 койки или 14,2%. Дополнительно можно открыть еще 100 коек, которые сейчас находятся в резерве", - заявила зампред правительства Мордовии.
В пресс-службе отметили, что назначенный на прошлой неделе врио главы Мордовии Артём Здунов
в первый же день исполнения им обязанностей поставил задачу по исправлению ситуации в сфере противодействия коронавирусной инфекции. "Как видно, положительная динамика наметилась", - заключили в пресс-службе.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10215 случаев коронавируса, 8385 человек выздоровели, 60 человек умерли от коронавируса как основной причины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.