Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой
15:52 24.11.2020 (обновлено: 15:59 24.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, чем скорее поступит вакцина, тем быстрее наступит улучшение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация остается непростой, и чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем, конечно, она (ситуация - ред.) быстрее будет улучшаться", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19