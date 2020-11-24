https://ria.ru/20201124/mishustin-1586108745.html

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, чем скорее поступит вакцина, тем быстрее наступит улучшение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:52

2020-11-24T15:52

2020-11-24T15:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, чем скорее поступит вакцина, тем быстрее наступит улучшение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация остается непростой, и чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем, конечно, она (ситуация - ред.) быстрее будет улучшаться", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586104213.html

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586100059.html

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