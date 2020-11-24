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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/mishustin-1586108745.html
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, чем скорее поступит вакцина, тем быстрее наступит улучшение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:52
2020-11-24T15:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, чем скорее поступит вакцина, тем быстрее наступит улучшение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация остается непростой, и чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем, конечно, она (ситуация - ред.) быстрее будет улучшаться", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586104213.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, владимир путин, общество

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой

15:52 24.11.2020 (обновлено: 15:59 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, чем скорее поступит вакцина, тем быстрее наступит улучшение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация остается непростой, и чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем, конечно, она (ситуация - ред.) быстрее будет улучшаться", - сказал Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Мишустин призвал к координации для начала массовой вакцинации от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
15:20Распространение нового коронавируса
Прививку от COVID-19 будут делать только по желанию, заявил Мишустин
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
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