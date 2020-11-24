https://ria.ru/20201124/mintrud-1586100908.html

В Минтруде назвали число россиян, работающих удаленно

В Минтруде назвали число россиян, работающих удаленно

Сегодня в России дистанционно трудятся почти 3,7 миллиона человек, удаленная занятость приобретет межрегиональный формат, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:22

2020-11-24T15:22

2020-11-24T15:34

антон котяков

единая россия

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сегодня в России дистанционно трудятся почти 3,7 миллиона человек, удаленная занятость приобретет межрегиональный формат, заявил глава Минтруда Антон Котяков."На сегодняшний день порядка 3 миллионов 700 тысяч наших граждан трудятся именно в режиме дистанционной занятости, и мы уже сейчас видим, что удаленная занятость приобретает межрегиональный формат", - сказал он во время обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке "Единой России".Министр также напомнил, что Минтруд проводит эксперимент по цифровизации кадрового делопроизводства, к нему подключены более 178 работодателей с более чем двумя миллионами сотрудников. Обсудить его результаты планируется после новогодних праздников, чтобы к 1 апреля сформировать конкретные законодательные инициативы.

https://ria.ru/20201110/bolnichnye-1583939906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, единая россия, общество