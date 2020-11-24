https://ria.ru/20201124/metallica-1586133218.html

Барабанщик Metallica рассказал, что группа работает над новым альбомом

Барабанщик Metallica рассказал, что группа работает над новым альбомом

Барабанщик Ларс Ульрих рассказал в интервью изданию Rolling Stone, что группа уже целый месяц работает над новым альбомом. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:46

2020-11-24T18:46

2020-11-24T18:46

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новости культуры

metallica

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Барабанщик Ларс Ульрих рассказал в интервью изданию Rolling Stone, что группа уже целый месяц работает над новым альбомом."Мы пишем его уже две или три недели. И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, что погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план. Я жду с нетерпением результата", — рассказал он. "И у нас еще есть возможность сделать прекрасную запись и что-то изменить в этом мире. И сделать даже не то, что всех зажигает, а то, что зажигает лично меня", — добавил Ульрих.Предыдущий альбом группы "Hardwired… to Self-Destruct” вышел в 2016 году.

https://ria.ru/20200627/1573505626.html

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