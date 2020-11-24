https://ria.ru/20201124/memorial-1586131798.html

Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО

Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО

Петрозаводский городской суд оставил под стражей главу отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева по уголовному делу о развратных действиях и порнографии,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:37

2020-11-24T17:37

2020-11-24T17:37

юрий дмитриев

петрозаводский городской суд

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Петрозаводский городской суд оставил под стражей главу отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева по уголовному делу о развратных действиях и порнографии, сообщили РИА Новости в суде во вторник.Недавно там начали пересматривать это громкое дело по решению Верховного суда Карелии. Историк меж тем уже осужден по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью на 13 лет колонии."Дмитриев оставлен под стражей", - рассказали агентству в приемной судьи Екатерины Хомяковой.Следующее заседание по делу назначено на 17 декабря. Дмитриеву вменяются три статьи УК РФ: о развратных действиях, "использовании несовершеннолетнего для изготовления порно" и незаконном хранении запчастей к оружию.Процесс по делу историка продолжается с осени 2018 года, причем состав вменяемых ему статей с этого времени был расширен. Сначала суд признал его виновным только в хранении запчастей к оружию, сняв обвинения в изготовлении порно, и назначил 2,5 года ограничения (не лишения) свободы – относительно мягкое наказание.Затем это дело отправили на пересмотр, и впоследствии следствие обвинило главу карельского "Мемориала" еще и в сексуальном насилии над ребенком. Оба дела соединили, и в июле этого года тот же городской суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, сняв на этот раз обвинения в изготовлении порно и хранении оружейных компонентов.А уже в сентябре Верховный суд Карелии увеличил срок наказания до 13 лет колонии за сексуальное насилие, а по другим статьям направил материалы на пересмотр. Сейчас рассматривается заново именно это дело.Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам детей Карелии Геннадий Сараев, поводом для пересмотра дела стало детское порно, найденные, по его словам, на компьютере историка вместе с фото обнаженной приемной дочери (которые квалифицированы как развратные действия).Также, по его словам, сыграли роль показания свидетеля о том, что Дмитриев эти фильмы просматривал.Рассмотрение идет в закрытом от публики режиме из-за специфики материалов - они касаются сексуального насилия.

https://ria.ru/20201123/pedofiliya-1585952341.html

https://rsport.ria.ru/20201119/pedofiliya-1585306470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, происшествия