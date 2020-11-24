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Голикова назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19
Голикова назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19
Власти планируют массовую вакцинацию россиян с 2021 года. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заявила вице-премьер... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:56
2020-11-24T14:47
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти планируют массовую вакцинацию россиян с 2021 года. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она подчеркнула, что по закону россияне сами решают, нужно ли им делать прививки.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины — "Спутник V", разработанная специалистами центра (НИЦЭМ) имени академика Николая Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", которую сделали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. В разработке находятся еще несколько препаратов.По словам Голиковой, после госрегистрации производители выпустили в гражданский оборот более 117 тысяч доз вакцины "Спутник V". По планам, до конца этого года с конвейера сойдут еще более двух миллионов доз.Вакцина "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания. Первую дозу получили уже более 20 тысяч добровольцев, еще 16 тысяч — и вторую. Всего в исследованиях участвуют 40 тысяч человек.Промежуточные итоги исследования показали, что препарат эффективен на 92 процента. Расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину. Нежелательных реакций у привитых организаторы испытаний не зафиксировали. Проявились лишь кратковременные побочные эффекты.В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), участвующем в создании препарата, заявили, что он будет стоить дешевле зарубежных аналогов, но точную цену не назвали.Компании Pfizer и Moderna заявили за свои вакцины цены 19,5 доллара и 25-37 долларов за одну дозу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585989202.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19

12:56 24.11.2020 (обновлено: 14:47 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти планируют массовую вакцинацию россиян с 2021 года. Об этом на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что по закону россияне сами решают, нужно ли им делать прививки.
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Сейчас в России зарегистрированы две вакцины — "Спутник V", разработанная специалистами центра (НИЦЭМ) имени академика Николая Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", которую сделали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. В разработке находятся еще несколько препаратов.
По словам Голиковой, после госрегистрации производители выпустили в гражданский оборот более 117 тысяч доз вакцины "Спутник V". По планам, до конца этого года с конвейера сойдут еще более двух миллионов доз.
"Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников", — пояснила вице-премьер.
Вакцина "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания. Первую дозу получили уже более 20 тысяч добровольцев, еще 16 тысяч — и вторую. Всего в исследованиях участвуют 40 тысяч человек.
Промежуточные итоги исследования показали, что препарат эффективен на 92 процента. Расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину.
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Нежелательных реакций у привитых организаторы испытаний не зафиксировали. Проявились лишь кратковременные побочные эффекты.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), участвующем в создании препарата, заявили, что он будет стоить дешевле зарубежных аналогов, но точную цену не назвали.
Компании Pfizer и Moderna заявили за свои вакцины цены 19,5 доллара и 25-37 долларов за одну дозу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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