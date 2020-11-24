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В Кремле прокомментировали достижения Китая в исследовании Марса
В Кремле прокомментировали достижения Китая в исследовании Марса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая в рамках миссии по исследованию Марса, заявил, что Россия приветствует успехи коллег, и... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:55
2020-11-24T12:55
земля
марс
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий песков
владимир путин
китай
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая в рамках миссии по исследованию Марса, заявил, что Россия приветствует успехи коллег, и назвал сотрудничество в области освоения космоса между двумя странами потенциалом для взаимодействия.Отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости о космической программе, в рамках которой Россия должна была осуществить потенциальный полет на Марс, Песков посоветовал обратиться в "Роскосмос"."Роскосмоса" у вас же есть телефон? Путин об этом говорил и, безусловно, вы знаете, что программа обсуждалась. Но что касается деталей и перспектив реализации, "Роскосмос" даст все необходимые пояснения", - заключил пресс-секретарь главы государства.В июле этого года был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Согласно плану, аппарат должен достигнуть Марса в феврале 2021 года, а в мае – совершить спуск с орбиты и посадку на поверхность планеты. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю в 2021 году.Благодаря миссии в случае ее успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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земля, марс, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий песков, владимир путин, китай

В Кремле прокомментировали достижения Китая в исследовании Марса

12:55 24.11.2020
 
© AP Photo / Cai Yang/XinhuaЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с первым зондом по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5 с первым зондом по исследованию Марса Тяньвэнь-1 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Cai Yang/Xinhua
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая в рамках миссии по исследованию Марса, заявил, что Россия приветствует успехи коллег, и назвал сотрудничество в области освоения космоса между двумя странами потенциалом для взаимодействия.

"Мы приветствуем достижения в области освоения космического пространства нашего союзника, наших китайских товарищей. И, разумеется, сотрудничество в области освоения космоса - это одна из областей с наиболее широким потенциалом взаимодействия наших двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают успех китайских коллег в запуске зонда по исследованию Марса.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости о космической программе, в рамках которой Россия должна была осуществить потенциальный полет на Марс, Песков посоветовал обратиться в "Роскосмос".
"Роскосмоса" у вас же есть телефон? Путин об этом говорил и, безусловно, вы знаете, что программа обсуждалась. Но что касается деталей и перспектив реализации, "Роскосмос" даст все необходимые пояснения", - заключил пресс-секретарь главы государства.
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В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
В июле этого года был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.
Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Согласно плану, аппарат должен достигнуть Марса в феврале 2021 года, а в мае – совершить спуск с орбиты и посадку на поверхность планеты. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю в 2021 году.
Благодаря миссии в случае ее успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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