https://ria.ru/20201124/mars-1586065194.html

В Кремле прокомментировали достижения Китая в исследовании Марса

В Кремле прокомментировали достижения Китая в исследовании Марса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая в рамках миссии по исследованию Марса, заявил, что Россия приветствует успехи коллег, и... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:55

2020-11-24T12:55

2020-11-24T12:55

земля

марс

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий песков

владимир путин

китай

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая в рамках миссии по исследованию Марса, заявил, что Россия приветствует успехи коллег, и назвал сотрудничество в области освоения космоса между двумя странами потенциалом для взаимодействия.Отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости о космической программе, в рамках которой Россия должна была осуществить потенциальный полет на Марс, Песков посоветовал обратиться в "Роскосмос"."Роскосмоса" у вас же есть телефон? Путин об этом говорил и, безусловно, вы знаете, что программа обсуждалась. Но что касается деталей и перспектив реализации, "Роскосмос" даст все необходимые пояснения", - заключил пресс-секретарь главы государства.В июле этого года был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). "Тяньвэнь" - произведение великого китайского поэта Цай Юаня.Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Согласно плану, аппарат должен достигнуть Марса в феврале 2021 года, а в мае – совершить спуск с орбиты и посадку на поверхность планеты. В случае успеха миссии аппарат направит полученные данные на Землю в 2021 году.Благодаря миссии в случае ее успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

https://ria.ru/20200723/1574768779.html

https://ria.ru/20201120/zvuki-1585558934.html

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марс

китай

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земля, марс, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий песков, владимир путин, китай