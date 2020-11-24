https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html

Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств

Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств

Сбой в системе маркировки лекарств в РФ был в сентябре, сегодня эта тема практически снята, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:57

2020-11-24T10:57

2020-11-24T10:57

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сбой в системе маркировки лекарств в РФ был в сентябре, сегодня эта тема практически снята, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Во вторник Голикова приняла участие в заседании координационного совета уполномоченных по правам человека."В сентябре этого года был сбой в системе маркировки лекарственных препаратов... Когда начался в аптеках ажиотажный спрос, то плановая работа по маркировке лекарственных средств стала невозможной. И поэтому правительством РФ было принято решение о переходе на маркировку лекарственных средств в уведомительном порядке. По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов РФ, эта тема как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках практически снята", - сказала Голикова в ходе заседания.

https://ria.ru/20201123/lekarstva-1585931798.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, общество