https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html
Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств
Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств
Сбой в системе маркировки лекарств в РФ был в сентябре, сегодня эта тема практически снята, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:57
2020-11-24T10:57
2020-11-24T10:57
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сбой в системе маркировки лекарств в РФ был в сентябре, сегодня эта тема практически снята, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Во вторник Голикова приняла участие в заседании координационного совета уполномоченных по правам человека."В сентябре этого года был сбой в системе маркировки лекарственных препаратов... Когда начался в аптеках ажиотажный спрос, то плановая работа по маркировке лекарственных средств стала невозможной. И поэтому правительством РФ было принято решение о переходе на маркировку лекарственных средств в уведомительном порядке. По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов РФ, эта тема как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках практически снята", - сказала Голикова в ходе заседания.
https://ria.ru/20201123/lekarstva-1585931798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ed01122f32ee0c962a8dd77fc043ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, общество