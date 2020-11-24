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В Госдуме предложили маркировать продукты с высоким содержанием соли
В Госдуме предложили маркировать продукты с высоким содержанием соли
Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил маркировать продукты предупреждающими знаками о возможных негативных последствиях для здоровья, в том числе из-за... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T06:07
2020-11-24T06:07
россия
госдума рф
сергей вострецов
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общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил маркировать продукты предупреждающими знаками о возможных негативных последствиях для здоровья, в том числе из-за высокого содержания соли или сахара, по аналогии с сигаретами.Причем предупреждения на этикетках, по мнению Вострецова, должны быть крупными. "Не как "без ГМО" мелкими буквами. Если это действительно вредно для здоровья… Мы должно добиться именно яркой маркировки", - пояснил депутат.Если заставить производителей так маркировать свою продукцию, то они тоже будут заинтересованы в производстве более качественных продуктов, считает парламентарий. "Они будут стараться соблюдать ГОСТы и качество. Им же надо будет это продавать", - пояснил Вострецов.
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россия, госдума рф, сергей вострецов, москва, общество

В Госдуме предложили маркировать продукты с высоким содержанием соли

06:07 24.11.2020
 
CC0 / Bru-nO / Соль
Соль - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
CC0 / Bru-nO /
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил маркировать продукты предупреждающими знаками о возможных негативных последствиях для здоровья, в том числе из-за высокого содержания соли или сахара, по аналогии с сигаретами.
"Очень важно дать людям предупреждением. Заставить людей не есть плохую продукцию — это все равно, что заставить не курить… Многих тех, кто не курил, оттолкнут потенциально эти картинки неприятные… Мы должны четко давать маркировку, независимо от того, пельмени или Coca-Cola, что в этом продукте повышенное содержание сахара и это может привести к заболеванию, например, желудочно-кишечного тракта, или в этом продукте много соли", - сказал РИА Новости Вострецов.
Причем предупреждения на этикетках, по мнению Вострецова, должны быть крупными. "Не как "без ГМО" мелкими буквами. Если это действительно вредно для здоровья… Мы должно добиться именно яркой маркировки", - пояснил депутат.
Если заставить производителей так маркировать свою продукцию, то они тоже будут заинтересованы в производстве более качественных продуктов, считает парламентарий. "Они будут стараться соблюдать ГОСТы и качество. Им же надо будет это продавать", - пояснил Вострецов.
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