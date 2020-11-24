https://ria.ru/20201124/markirovka-1586014111.html

В Госдуме предложили маркировать продукты с высоким содержанием соли

В Госдуме предложили маркировать продукты с высоким содержанием соли

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил маркировать продукты предупреждающими знаками о возможных негативных последствиях для здоровья, в том числе из-за... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T06:07

2020-11-24T06:07

2020-11-24T06:07

россия

госдума рф

сергей вострецов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил маркировать продукты предупреждающими знаками о возможных негативных последствиях для здоровья, в том числе из-за высокого содержания соли или сахара, по аналогии с сигаретами.Причем предупреждения на этикетках, по мнению Вострецова, должны быть крупными. "Не как "без ГМО" мелкими буквами. Если это действительно вредно для здоровья… Мы должно добиться именно яркой маркировки", - пояснил депутат.Если заставить производителей так маркировать свою продукцию, то они тоже будут заинтересованы в производстве более качественных продуктов, считает парламентарий. "Они будут стараться соблюдать ГОСТы и качество. Им же надо будет это продавать", - пояснил Вострецов.

https://ria.ru/20201111/zakonoproekt-1584137941.html

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россия, госдума рф, сергей вострецов, москва, общество