https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586054649.html

Лукашенко обсуждал с Путиным формирование руководства Белгазпромбанка

Лукашенко обсуждал с Путиным формирование руководства Белгазпромбанка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формирование руководства Белгазпромбанка,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:19

2020-11-24T12:19

2020-11-24T12:28

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формирование руководства Белгазпромбанка, полномочия временной администрации истекают в декабре.Как передает Sputnik Беларусь, об этом Лукашенко заявил во вторник, принимая с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову."С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил, что банк должен работать. Зачем его уничтожать?" – цитирует агентство слова белорусского президента.Лукашенко отметил, что в середине декабря истекает срок полномочий временной администрации банка. К этому же времени предстоит сформировать руководство банка, подчеркнул он. По словам Лукашенко, "государство делает очень серьезную ставку на этот банк".В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Ермакова. Ранее Газпромбанк и ПАО "Газпром" назвали это назначение незаконным. Тогда Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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белгазпромбанк, александр лукашенко, белоруссия, в мире