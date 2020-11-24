Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ
12:09 24.11.2020 (обновлено: 12:28 24.11.2020)
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы "свергнуть строй", и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление президент сделал на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.
"Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов", - заявил Лукашенко.
"В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции", - заметил глава государства.
По словам Лукашенко, это простой ответ на все вопросы, которые "будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых (представителей оппозиции – ред.)".
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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