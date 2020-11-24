https://ria.ru/20201124/lukashenko-1586052772.html

Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ

Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы "свергнуть строй", и... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:09

2020-11-24T12:09

2020-11-24T12:28

протесты в белоруссии

светлана тихановская

китай

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:130:2080:1299_1400x0_80_0_0_bf94b76f6cc3d117d2e1957d79070bcb.jpg

МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы "свергнуть строй", и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление президент сделал на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств."Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Беларуси, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как. Я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов", - заявил Лукашенко."В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции", - заметил глава государства.По словам Лукашенко, это простой ответ на все вопросы, которые "будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Беларуси, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых (представителей оппозиции – ред.)".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201124/sotrudnichestvo-1586040375.html

https://ria.ru/20201124/belorussiya-1586038929.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/lukashenko-1586046606.html

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, китай, александр лукашенко, белоруссия, в мире