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Лукашенко предложил российским акционерам работать в Белгазпромбанке
Лукашенко предложил российским акционерам работать в Белгазпромбанке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:09
2020-11-24T12:58
белгазпромбанк
надежда ермакова (экономист)
газпром
газпромбанк
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке."Белорусская сторона предложила российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Во вторник он принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка Надежду Ермакову.При этом президент отметил, что если "не хотят работать - не надо". "Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема", - сказал он.Глава государства также обратил внимание, что получил информацию по итогам проверки деятельности Белгазпромбанка Комитетом госконтроля Белоруссии, и результаты этой проверки были доведены и до руководства временной администрации банка, его акционеров."Мы это делаем открыто. Думаю, что в ближайшее время, к середине декабря, мы все процедуры закончим. И этот банк, я в этом убежден, будет работать на развитие экономики", - добавил президент.В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Ермакова. Ранее Газпромбанк и ПАО "Газпром" назвали это назначение незаконным. А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.
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белгазпромбанк, надежда ермакова (экономист), газпром, газпромбанк, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предложил российским акционерам работать в Белгазпромбанке

12:09 24.11.2020 (обновлено: 12:58 24.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке.
"Белорусская сторона предложила российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Во вторник он принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка Надежду Ермакову.
При этом президент отметил, что если "не хотят работать - не надо". "Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема", - сказал он.
Глава государства также обратил внимание, что получил информацию по итогам проверки деятельности Белгазпромбанка Комитетом госконтроля Белоруссии, и результаты этой проверки были доведены и до руководства временной администрации банка, его акционеров.
"Мы это делаем открыто. Думаю, что в ближайшее время, к середине декабря, мы все процедуры закончим. И этот банк, я в этом убежден, будет работать на развитие экономики", - добавил президент.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ранее сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Ермакова. Ранее Газпромбанк и ПАО "Газпром" назвали это назначение незаконным. А Ермакова отмечала, что акционеры банка отказались обсуждать вопросы совместной деятельности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
12:19
Лукашенко обсуждал с Путиным формирование руководства Белгазпромбанка
 
БелгазпромбанкНадежда Ермакова (экономист)ГазпромГазпромбанкРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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