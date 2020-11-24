https://ria.ru/20201124/les-1586067589.html

В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено 40 млн деревьев

В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено 40 млн деревьев

В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено 40 млн деревьев, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Таким образом, основная задача масштабной... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:04

2020-11-24T13:04

2020-11-24T13:04

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высажено 40 млн деревьев, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Таким образом, основная задача масштабной лесовосстановительной кампании, проходившей этой осенью по всей стране, выполнена, отметили в ведомстве. "Мы провели акцию уже во второй раз. В прошлом году было высажено 37 миллионов деревьев, в этом мы достигли 40 миллионов. Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы, однако несмотря на пандемию и благодаря вкладу каждого из регионов, а к высадкам присоединились все 85 субъектов Федерации, акцию удалось провести", – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.По его словам, в 2019 году количество участников акции "Сохраним лес" превысило 3 миллиона человек. В 2020 году по всей России с соблюдением эпидемиологических мер безопасности высадки поддержали порядка 1 миллиона человек.Отмечается, что на данный момент высадки продолжаются. Акция активно идет в южных регионах страны. Финальное мероприятие состоится 27 ноября в Крыму, где на площади 3,7 га планируется высадить более 8 тысяч саженцев дуба. Все желающие могут присоединиться к акции и посадить свое дерево. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на официальном сайте – сохранимлес.рф.

https://ria.ru/20201122/les-1585660522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество