https://ria.ru/20201124/lekarstva-1586055341.html

Регионы получат допсредства на лекарства для лечащихся от COVID-19 дома

Регионы получат допсредства на лекарства для лечащихся от COVID-19 дома

Число болеющих коронавирусом на дому оказалось несколько больше, чем предполагалось, ситуацию в каждом регионах оценят отдельно, после чего им выделят... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:22

2020-11-24T12:22

2020-11-24T12:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число болеющих коронавирусом на дому оказалось несколько больше, чем предполагалось, ситуацию в каждом регионах оценят отдельно, после чего им выделят дополнительные средства на закупку лекарств, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, за период пандемии регионам на антиковидные мероприятия направлено из бюджета более 513 миллиардов рублей, в том числе в октябре - более 5 миллиардов на лекарства для лечения в амбулаторных условиях больных коронавирусом."Мы предполагали, что общий контингент тех, кому нужно будет оказать помощь на дому, составит порядка 640,5 тысячи человек. На сегодняшний день эти цифры несколько больше", - уточнила Голикова, добавив, что предполагается, оценив индивидуально ситуацию в каждом регионе, оказать дополнительную финансовую помощь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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