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Регионы получат допсредства на лекарства для лечащихся от COVID-19 дома
Регионы получат допсредства на лекарства для лечащихся от COVID-19 дома
Число болеющих коронавирусом на дому оказалось несколько больше, чем предполагалось, ситуацию в каждом регионах оценят отдельно, после чего им выделят... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:22
2020-11-24T12:22
2020-11-24T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число болеющих коронавирусом на дому оказалось несколько больше, чем предполагалось, ситуацию в каждом регионах оценят отдельно, после чего им выделят дополнительные средства на закупку лекарств, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, за период пандемии регионам на антиковидные мероприятия направлено из бюджета более 513 миллиардов рублей, в том числе в октябре - более 5 миллиардов на лекарства для лечения в амбулаторных условиях больных коронавирусом."Мы предполагали, что общий контингент тех, кому нужно будет оказать помощь на дому, составит порядка 640,5 тысячи человек. На сегодняшний день эти цифры несколько больше", - уточнила Голикова, добавив, что предполагается, оценив индивидуально ситуацию в каждом регионе, оказать дополнительную финансовую помощь.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество