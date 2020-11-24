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Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19
Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19
Двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:04
2020-11-24T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому."На вчерашний вечер из 5 миллиардов рублей, которые были выделены на эти цели, 20 регионами государственные контракты на поставку лекарственных препаратов не заключены и, естественно, исполнение доведенных объемов бюджетных ассигнований составляет 0", - сказала Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19

11:04 24.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе
Медсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.
"На вчерашний вечер из 5 миллиардов рублей, которые были выделены на эти цели, 20 регионами государственные контракты на поставку лекарственных препаратов не заключены и, естественно, исполнение доведенных объемов бюджетных ассигнований составляет 0", - сказала Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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