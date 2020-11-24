https://ria.ru/20201124/lekarstva-1586038071.html

Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19

Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от COVID-19

Двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:04

2020-11-24T11:04

2020-11-24T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому."На вчерашний вечер из 5 миллиардов рублей, которые были выделены на эти цели, 20 регионами государственные контракты на поставку лекарственных препаратов не заключены и, естественно, исполнение доведенных объемов бюджетных ассигнований составляет 0", - сказала Голикова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/lekarstva-1585322586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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