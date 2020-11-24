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"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
Жительнице Нижнего Новгорода, избивавшей сына клюшкой для "изгнания демонов", назначено принудительное лечение в психиатрической больнице, сообщает следственное РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:28
2020-11-24T17:28
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Жительнице Нижнего Новгорода, избивавшей сына клюшкой для "изгнания демонов", назначено принудительное лечение в психиатрической больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что 29-летняя женщина систематически связывала своего 12-летнего сына и избивала его, в том числе хоккейной клюшкой. Кроме того, она вводила мальчику инъекции неизвестного препарата. Вечером 25 июля 2019 года она вновь связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой по телу и ввела инъекцию неизвестного препарата. Женщина была задержана 29 июля 2019 года. Она мотивировала свои действия необходимостью изгнания "демонов". Было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщину поместили в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу."Проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что женщина обнаруживает признаки психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими... Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что в ходе предварительного расследования у женщины изъяли двоих детей: мальчик помещен в детский дом, а девочка, которой в момент задержания матери был один месяц, находится на воспитании у родственницы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/proisshestviya-1585589257.html
нижний новгород
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение

17:28 24.11.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Жительнице Нижнего Новгорода, избивавшей сына клюшкой для "изгнания демонов", назначено принудительное лечение в психиатрической больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 29-летняя женщина систематически связывала своего 12-летнего сына и избивала его, в том числе хоккейной клюшкой. Кроме того, она вводила мальчику инъекции неизвестного препарата. Вечером 25 июля 2019 года она вновь связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой по телу и ввела инъекцию неизвестного препарата. Женщина была задержана 29 июля 2019 года. Она мотивировала свои действия необходимостью изгнания "демонов". Было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщину поместили в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу.
"Проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что женщина обнаруживает признаки психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими... Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования у женщины изъяли двоих детей: мальчик помещен в детский дом, а девочка, которой в момент задержания матери был один месяц, находится на воспитании у родственницы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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