https://ria.ru/20201124/lechenie-1586129577.html

"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение

"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение

Жительнице Нижнего Новгорода, избивавшей сына клюшкой для "изгнания демонов", назначено принудительное лечение в психиатрической больнице, сообщает следственное РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:28

2020-11-24T17:28

2020-11-24T17:28

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Жительнице Нижнего Новгорода, избивавшей сына клюшкой для "изгнания демонов", назначено принудительное лечение в психиатрической больнице, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что 29-летняя женщина систематически связывала своего 12-летнего сына и избивала его, в том числе хоккейной клюшкой. Кроме того, она вводила мальчику инъекции неизвестного препарата. Вечером 25 июля 2019 года она вновь связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов хоккейной клюшкой по телу и ввела инъекцию неизвестного препарата. Женщина была задержана 29 июля 2019 года. Она мотивировала свои действия необходимостью изгнания "демонов". Было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщину поместили в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу."Проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что женщина обнаруживает признаки психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими... Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что в ходе предварительного расследования у женщины изъяли двоих детей: мальчик помещен в детский дом, а девочка, которой в момент задержания матери был один месяц, находится на воспитании у родственницы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/proisshestviya-1585589257.html

нижний новгород

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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия