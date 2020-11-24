https://ria.ru/20201124/lavrov-1586098003.html

Лавров назвал условия сотрудничества по Договору об открытом небе

Лавров назвал условия сотрудничества по Договору об открытом небе

Россия готова оставаться в Договоре об открытом небе (ДОН) только если остальные участники будут его свято выполнять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:11

2020-11-24T15:11

2020-11-24T15:56

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия готова оставаться в Договоре об открытом небе (ДОН) только если остальные участники будут его свято выполнять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы к тому, чтобы продолжать сотрудничать в рамках этого важного документа при том понимании, что все остающиеся участники будут свято соблюдать требования этого документа, а именно: информация, которую получают страны-участницы во время облета территорий друг друга, предназначена только для тех, кто остается в договоре, и второе – когда территория предъявляется для инспекции, из этой территории не может быть никаких изъятий", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что позиция России хорошо известна и базируется на положениях договора. "Но, с учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять упомянутые мной его положения", - отметил министр.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.

https://ria.ru/20201124/dogovor-1586092448.html

https://ria.ru/20201123/dogovor-1585914570.html

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россия, сергей лавров, дмитрий песков, москва, сша, в мире