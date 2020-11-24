https://ria.ru/20201124/lavrov-1586077332.html

Лавров: боевики ИГ* в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию

Лавров: боевики ИГ* в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию

Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Афганистане, боевики ИГ* концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию, заявил во... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:41

2020-11-24T13:41

2020-11-24T13:42

исламское государство

центральная азия

сергей лавров

афганистан

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Афганистане, боевики ИГ* концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ*, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.* Запрещенная в России террористическая группировка.

центральная азия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, центральная азия, сергей лавров, афганистан, в мире