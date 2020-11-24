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Лавров: боевики ИГ* в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию
Лавров: боевики ИГ* в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию
Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Афганистане, боевики ИГ* концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию, заявил во... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:41
2020-11-24T13:42
исламское государство
центральная азия
сергей лавров
афганистан
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Афганистане, боевики ИГ* концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ*, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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исламское государство, центральная азия, сергей лавров, афганистан, в мире

Лавров: боевики ИГ* в Афганистане готовят экспансию в Центральную Азию

13:41 24.11.2020 (обновлено: 13:42 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Афганистане, боевики ИГ* концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ*, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам", - сказал Лавров в видеообращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
Исламское государствоЦентральная АзияСергей ЛавровАфганистанВ мире
 
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