https://ria.ru/20201124/kurorty-1586058645.html

В Польше горнолыжные курорты будут работать, несмотря на пандемию

В Польше горнолыжные курорты будут работать, несмотря на пандемию

Горнолыжные склоны будут открыты в Польше зимой, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил вице-премьер страны Ярослав Говин. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:21

2020-11-24T19:21

2020-11-24T19:21

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ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Горнолыжные склоны будут открыты в Польше зимой, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил вице-премьер страны Ярослав Говин."Санитарный протокол об использовании горнолыжных станций доработан, склоны зимой будут открыты", — написал он в Twitter. В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев.В ноябре были зафиксированы антирекорды — 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

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курорт, туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, польша