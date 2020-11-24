https://ria.ru/20201124/kurorty-1586058645.html
В Польше горнолыжные курорты будут работать, несмотря на пандемию
В Польше горнолыжные курорты будут работать, несмотря на пандемию
Горнолыжные склоны будут открыты в Польше зимой, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил вице-премьер страны Ярослав Говин. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:21
2020-11-24T19:21
2020-11-24T19:21
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ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Горнолыжные склоны будут открыты в Польше зимой, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил вице-премьер страны Ярослав Говин."Санитарный протокол об использовании горнолыжных станций доработан, склоны зимой будут открыты", — написал он в Twitter. В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев.В ноябре были зафиксированы антирекорды — 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
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курорт, туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, польша
ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Горнолыжные склоны будут открыты в Польше зимой, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил вице-премьер страны Ярослав Говин.
"Санитарный протокол об использовании горнолыжных станций доработан, склоны зимой будут открыты", — написал он в Twitter.
В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев.
В ноябре были зафиксированы антирекорды — 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки.