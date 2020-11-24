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Краснодарский край
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Доходы Кубани от предприятий потребсферы выросли на пять процентов
Доходы Кубани от предприятий потребсферы выросли на пять процентов
Доходы бюджета Краснодарского края от предприятий потребсферы увеличились на более чем 5% по сравнению с прошлым годом, до 38,5 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:51
2020-11-24T18:51
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Доходы бюджета Краснодарского края от предприятий потребсферы увеличились на более чем 5% по сравнению с прошлым годом, до 38,5 миллиарда рублей, сообщает администрация региона."Доходы краевого бюджета от предприятий потребсферы увеличились на два миллиарда по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев 2020 года налоговые поступления от организаций торговли, бытовых услуг и общественного питания региона превысили 38,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Как уточнил глава департамента потребсферы края Роман Куринный, несмотря на непростую экономическую ситуацию, которую вызвала и повлекла за собой пандемия, в том числе списание ряда налоговых платежей для наиболее пострадавших отраслей, отмечена положительная динамика поступлений. "По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы в бюджет увеличились почти на 2 миллиарда рублей или 5,2%", – отметил Куринный.Он добавил, что в конце текущего года специалисты прогнозируют увеличение поступлений в бюджет края на 4,6% – до 43,7 миллиарда рублей.По данным ведомства, на конец октября общий оборот отраслей потребительской сферы превысил показатели прошлого года на 0,8% и составил почти 2,8 триллиона рублей. Восстановились значения оптовой торговли – они выше прошлогодних на 0,3%. Стабилизируется розничная торговля: если в конце сентября оборот был снижен на 7,3%, то в октябре показатель составляет уже 5,3%.
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краснодарский край, экономика

Доходы Кубани от предприятий потребсферы выросли на пять процентов

18:51 24.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские деньги
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Доходы бюджета Краснодарского края от предприятий потребсферы увеличились на более чем 5% по сравнению с прошлым годом, до 38,5 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"Доходы краевого бюджета от предприятий потребсферы увеличились на два миллиарда по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев 2020 года налоговые поступления от организаций торговли, бытовых услуг и общественного питания региона превысили 38,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнил глава департамента потребсферы края Роман Куринный, несмотря на непростую экономическую ситуацию, которую вызвала и повлекла за собой пандемия, в том числе списание ряда налоговых платежей для наиболее пострадавших отраслей, отмечена положительная динамика поступлений. "По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы в бюджет увеличились почти на 2 миллиарда рублей или 5,2%", – отметил Куринный.
Он добавил, что в конце текущего года специалисты прогнозируют увеличение поступлений в бюджет края на 4,6% – до 43,7 миллиарда рублей.
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