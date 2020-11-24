https://ria.ru/20201124/kuban-1586021657.html

Кубань получила 2,7 миллиарда рублей дотаций от правительства

Кубань получила 2,7 миллиарда рублей дотаций от правительства

Краснодарский край получил от правительства РФ 2,7 миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:12

2020-11-24T09:12

2020-11-24T09:12

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg

КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Краснодарский край получил от правительства РФ 2,7 миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев."Правительство РФ выделило бюджету края еще 2,7 миллиарда рублей на компенсацию выпадающих доходов. Кубань получила уже третий транш дотаций. Такая поддержка со стороны федерации сегодня крайне важна", - сказал губернатор.Он добавил, что из-за пандемии ряд предприятий края были вынуждены приостановить работу, и в целом темпы экономики замедлились."Мы предполагали, что выпадающие доходы бюджета превысят 30 миллиардов рублей. Однако благодаря своевременно принятым федеральным и региональным мерам поддержки падение оказалось не столь существенным. И сегодня мы прогнозируем сокращение собственных доходов на 15 миллиардов рублей", - уточнил Кондратьев.Он пояснил, что частично компенсировать выпадающие доходы позволяет поддержка федерального центра."Ранее мы получили 11,6 миллиарда рублей на возмещение снизившихся налоговых и неналоговых доходов. Средства позволили продолжить своевременное и полное исполнение госпрограмм края, сохранить объем капитальных вложений и дополнительно профинансировать мероприятия здравоохранения и социальной поддержки жителей, поддержать муниципалитеты края. Мы также выполняем все запланированные мероприятия в рамках национальных проектов", - добавил губернатор.По его словам, выделенные 2,7 миллиарда рублей пойдут на реализацию ранее утвержденных расходов бюджета.

https://ria.ru/20201123/kuban-1585875717.html

https://ria.ru/20201120/natsproekt-1585621885.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика