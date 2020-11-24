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Русские бьют больно: болгары оценили шансы украинского блицкрига в Крыму
Русские бьют больно: болгары оценили шансы украинского блицкрига в Крыму
Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию издания о шансах Киева "захватить" Крым. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T15:28
2020-11-24T16:41
россия
республика крым
косово
оон
сша
киев
украина
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«Русские бьют больно». Болгары оценили шансы украинского блицкрига в Крыму
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию издания о шансах Киева "захватить" Крым.В статье со ссылкой на китайских экспертов утверждается, что у Украины нет решительности и необходимых сил для проведения такой сложной военной операции. Кроме того, западные союзники не поддержат этот безрассудный шаг Киева, а Москва жестко отреагирует на любого противника, посягнувшего на ее территории. Автор также напомнил, что население полуострова отождествляет себя с Россией, поэтому Крым рано или поздно отделился бы от Украины.Аудитория газеты высмеяла предположения о возможном захвате полуострова с помощью молниеносной войны."Для киевских фашистов война против России равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются", — пишет az #Победа75."Даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея. Смотрите "Машу и медведя" и не дергайтесь", — пошутил пользователь Пацо."Был уже один такой "блицкриг" против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири", — напомнил Бай Шиле."Русские бьют сильно, болит потом долго", — отметил комментатор под ником Шмид."Пример Крыма хорошо иллюстрирует закон бумеранга: резолюция о праве на самоопределение, которую США убедили принять в ООН в 2007 году, была нацелена на Косово, а в итоге помогла крымской военно-морской базе не стать натовской", — заметил пользователь Ццц.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html
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россия, республика крым, косово, оон, сша, киев, украина

Русские бьют больно: болгары оценили шансы украинского блицкрига в Крыму

15:28 24.11.2020 (обновлено: 16:41 24.11.2020)
 
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© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию издания о шансах Киева "захватить" Крым.
В статье со ссылкой на китайских экспертов утверждается, что у Украины нет решительности и необходимых сил для проведения такой сложной военной операции. Кроме того, западные союзники не поддержат этот безрассудный шаг Киева, а Москва жестко отреагирует на любого противника, посягнувшего на ее территории. Автор также напомнил, что население полуострова отождествляет себя с Россией, поэтому Крым рано или поздно отделился бы от Украины.
Ялта - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Аудитория газеты высмеяла предположения о возможном захвате полуострова с помощью молниеносной войны.
"Для киевских фашистов война против России равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются", — пишет az #Победа75.
"Даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея. Смотрите "Машу и медведя" и не дергайтесь", — пошутил пользователь Пацо.
"Был уже один такой "блицкриг" против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири", — напомнил Бай Шиле.
"Русские бьют сильно, болит потом долго", — отметил комментатор под ником Шмид.
"Пример Крыма хорошо иллюстрирует закон бумеранга: резолюция о праве на самоопределение, которую США убедили принять в ООН в 2007 году, была нацелена на Косово, а в итоге помогла крымской военно-морской базе не стать натовской", — заметил пользователь Ццц.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияРеспублика КрымКосовоООНСШАКиевУкраина
 
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