https://ria.ru/20201124/krym-1586101915.html

Русские бьют больно: болгары оценили шансы украинского блицкрига в Крыму

Русские бьют больно: болгары оценили шансы украинского блицкрига в Крыму

Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию издания о шансах Киева "захватить" Крым. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T15:28

2020-11-24T15:28

2020-11-24T16:41

россия

республика крым

косово

оон

сша

киев

украина

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«Русские бьют больно». Болгары оценили шансы украинского блицкрига в Крыму

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию издания о шансах Киева "захватить" Крым.В статье со ссылкой на китайских экспертов утверждается, что у Украины нет решительности и необходимых сил для проведения такой сложной военной операции. Кроме того, западные союзники не поддержат этот безрассудный шаг Киева, а Москва жестко отреагирует на любого противника, посягнувшего на ее территории. Автор также напомнил, что население полуострова отождествляет себя с Россией, поэтому Крым рано или поздно отделился бы от Украины.Аудитория газеты высмеяла предположения о возможном захвате полуострова с помощью молниеносной войны."Для киевских фашистов война против России равносильна самоубийству! Даже американцы на это не решаются", — пишет az #Победа75."Даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея. Смотрите "Машу и медведя" и не дергайтесь", — пошутил пользователь Пацо."Был уже один такой "блицкриг" против России, потом тысячи немцев развлекались в Сибири", — напомнил Бай Шиле."Русские бьют сильно, болит потом долго", — отметил комментатор под ником Шмид."Пример Крыма хорошо иллюстрирует закон бумеранга: резолюция о праве на самоопределение, которую США убедили принять в ООН в 2007 году, была нацелена на Косово, а в итоге помогла крымской военно-морской базе не стать натовской", — заметил пользователь Ццц.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html

https://ria.ru/20201110/krym-1583933517.html

россия

республика крым

косово

сша

киев

украина

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россия, республика крым, косово, оон, сша, киев, украина