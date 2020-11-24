Патрушев: спецслужбы США хотят найти уязвимости в инфраструктуре Крыма
14:16 24.11.2020 (обновлено: 14:21 24.11.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спецслужбы США и Украины пытаются найти уязвимости в информационной инфраструктуре Крыма, чтобы нарушить ее работу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Расширение области применения современных информационно-коммуникационных технологий формирует условия для возникновения угроз в информационной сфере, в том числе связанных с активизацией иностранных технических разведок. На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности", - сказал Патрушев, выступая во вторник по видеосвязи на совещании по безопасности в Крыму. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
"Анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее (инфраструктуру – ред.) негативное воздействие", - отметил Патрушев.
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