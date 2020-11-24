Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Полицейские следователи предъявили обвинение племяннице находящегося под стражей бизнесмена Анатолия Быкова и еще двум мужчинам в мошенничестве с недвижимостью в Красноярске на сумму почти 40 миллионов рублей.
"В Красноярске предъявлено обвинение за незаконное оформление права собственности на нежилое помещение стоимостью порядка 40 миллионов рублей... В период с июля 2014 г. по октябрь 2014 г. злоумышленники незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 млн рублей. Указанное нежилое помещение по решению районного суда в 2015 году возвращено в собственность администрации г. Красноярска", - сообщает ГУМВД по Красноярскому краю, не раскрывая имен фигурантов дела.
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"Одна из фигурантов - племянница Анатолия Быкова", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Быкова задержали 7 мая. Бизнесмена обвиняют в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, а также подстрекательстве к совершению убийства по найму. Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще три уголовных дела: о руководстве преступным сообществом, организации заказного убийства и неуплате налогов.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
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