https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве

Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве

Полицейские следователи предъявили обвинение племяннице находящегося под стражей бизнесмена Анатолия Быкова и еще двум мужчинам в мошенничестве с недвижимостью... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:56

2020-11-24T11:56

2020-11-24T11:56

анатолий быков

гумвд

красноярский алюминиевый завод

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Полицейские следователи предъявили обвинение племяннице находящегося под стражей бизнесмена Анатолия Быкова и еще двум мужчинам в мошенничестве с недвижимостью в Красноярске на сумму почти 40 миллионов рублей."В Красноярске предъявлено обвинение за незаконное оформление права собственности на нежилое помещение стоимостью порядка 40 миллионов рублей... В период с июля 2014 г. по октябрь 2014 г. злоумышленники незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 млн рублей. Указанное нежилое помещение по решению районного суда в 2015 году возвращено в собственность администрации г. Красноярска", - сообщает ГУМВД по Красноярскому краю, не раскрывая имен фигурантов дела."Одна из фигурантов - племянница Анатолия Быкова", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Быкова задержали 7 мая. Бизнесмена обвиняют в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, а также подстрекательстве к совершению убийства по найму. Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще три уголовных дела: о руководстве преступным сообществом, организации заказного убийства и неуплате налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.

https://ria.ru/20201029/bykov-1582063177.html

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красноярский край

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анатолий быков, гумвд, красноярский алюминиевый завод, красноярский край, красноярск, происшествия