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Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Полицейские следователи предъявили обвинение племяннице находящегося под стражей бизнесмена Анатолия Быкова и еще двум мужчинам в мошенничестве с недвижимостью... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:56
2020-11-24T11:56
анатолий быков
гумвд
красноярский алюминиевый завод
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Полицейские следователи предъявили обвинение племяннице находящегося под стражей бизнесмена Анатолия Быкова и еще двум мужчинам в мошенничестве с недвижимостью в Красноярске на сумму почти 40 миллионов рублей."В Красноярске предъявлено обвинение за незаконное оформление права собственности на нежилое помещение стоимостью порядка 40 миллионов рублей... В период с июля 2014 г. по октябрь 2014 г. злоумышленники незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 млн рублей. Указанное нежилое помещение по решению районного суда в 2015 году возвращено в собственность администрации г. Красноярска", - сообщает ГУМВД по Красноярскому краю, не раскрывая имен фигурантов дела."Одна из фигурантов - племянница Анатолия Быкова", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Быкова задержали 7 мая. Бизнесмена обвиняют в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, а также подстрекательстве к совершению убийства по найму. Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще три уголовных дела: о руководстве преступным сообществом, организации заказного убийства и неуплате налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
https://ria.ru/20201029/bykov-1582063177.html
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анатолий быков, гумвд, красноярский алюминиевый завод, красноярский край, красноярск, происшествия

Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве

11:56 24.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Полицейские следователи предъявили обвинение племяннице находящегося под стражей бизнесмена Анатолия Быкова и еще двум мужчинам в мошенничестве с недвижимостью в Красноярске на сумму почти 40 миллионов рублей.
"В Красноярске предъявлено обвинение за незаконное оформление права собственности на нежилое помещение стоимостью порядка 40 миллионов рублей... В период с июля 2014 г. по октябрь 2014 г. злоумышленники незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 млн рублей. Указанное нежилое помещение по решению районного суда в 2015 году возвращено в собственность администрации г. Красноярска", - сообщает ГУМВД по Красноярскому краю, не раскрывая имен фигурантов дела.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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Источник: суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова
"Одна из фигурантов - племянница Анатолия Быкова", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Быкова задержали 7 мая. Бизнесмена обвиняют в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, а также подстрекательстве к совершению убийства по найму. Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще три уголовных дела: о руководстве преступным сообществом, организации заказного убийства и неуплате налогов.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Анатолий БыковГУМВДКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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