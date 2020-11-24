https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586140955.html
Названы смертельно опасные симптомы коронавируса
Названы смертельно опасные симптомы коронавируса
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:22
2020-11-24T18:22
2020-11-24T18:22
владимир болибок
коронавирус covid-19
здоровье
воз
франция
бразилия
сша
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса.Специалист отметил, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека.Врач уточнил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности. При этом он добавил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом COVID-19. Наиболее характерным признаком заражения Болибок назвал потерю обоняния.Медик подчеркнул, что лечить COVID-19 самостоятельно нельзя, нужно обязательно обратиться к врачу. Он отметил, что эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному в одной семье.По данным ВОЗ, в мире насчитывается 57,9 миллиона инфицированных COVID-19, 1,4 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных выявили в США, Индии, Бразилии и Франции.
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владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье, воз, франция, бразилия, сша
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН
смертельно опасные симптомы коронавируса.
Специалист отметил, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека.
Врач уточнил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности. При этом он добавил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом COVID-19. Наиболее характерным признаком заражения Болибок назвал потерю обоняния.
Медик подчеркнул, что лечить COVID-19 самостоятельно нельзя, нужно обязательно обратиться к врачу. Он отметил, что эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному в одной семье.
"Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации "на трубке" лежит", — заключил иммунолог.
По данным ВОЗ
, в мире насчитывается 57,9 миллиона инфицированных COVID-19, 1,4 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных выявили в США
, Индии
, Бразилии
и Франции
.