https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586140955.html

Названы смертельно опасные симптомы коронавируса

Названы смертельно опасные симптомы коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T18:22

2020-11-24T18:22

2020-11-24T18:22

владимир болибок

коронавирус covid-19

здоровье

воз

франция

бразилия

сша

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса.Специалист отметил, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека.Врач уточнил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности. При этом он добавил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом COVID-19. Наиболее характерным признаком заражения Болибок назвал потерю обоняния.Медик подчеркнул, что лечить COVID-19 самостоятельно нельзя, нужно обязательно обратиться к врачу. Он отметил, что эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному в одной семье.По данным ВОЗ, в мире насчитывается 57,9 миллиона инфицированных COVID-19, 1,4 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных выявили в США, Индии, Бразилии и Франции.

https://ria.ru/20201124/uslovie-1586126215.html

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бразилия

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владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье, воз, франция, бразилия, сша