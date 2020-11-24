Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586140955.html
Названы смертельно опасные симптомы коронавируса
Названы смертельно опасные симптомы коронавируса
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:22
2020-11-24T18:22
владимир болибок
коронавирус covid-19
здоровье
воз
франция
бразилия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581430580_0:40:2134:1240_1400x0_80_0_0_bc4733d0edae0b87df01b3c816067698.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса.Специалист отметил, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека.Врач уточнил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности. При этом он добавил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом COVID-19. Наиболее характерным признаком заражения Болибок назвал потерю обоняния.Медик подчеркнул, что лечить COVID-19 самостоятельно нельзя, нужно обязательно обратиться к врачу. Он отметил, что эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному в одной семье.По данным ВОЗ, в мире насчитывается 57,9 миллиона инфицированных COVID-19, 1,4 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных выявили в&nbsp;США,&nbsp;Индии,&nbsp;Бразилии и&nbsp;Франции.
https://ria.ru/20201124/uslovie-1586126215.html
франция
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581430580_230:79:1803:1259_1400x0_80_0_0_c92b1cb129b21c68adede2fe72d188c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье, воз, франция, бразилия, сша

Названы смертельно опасные симптомы коронавируса

18:22 24.11.2020
 
© Павел БедняковВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил в эфире НСН смертельно опасные симптомы коронавируса.
Специалист отметил, что посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания в состоянии покоя указывают на нехватку кислорода в крови человека.
Врач уточнил, что эти симптомы могут быть признаками развития дыхательной недостаточности. При этом он добавил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом COVID-19. Наиболее характерным признаком заражения Болибок назвал потерю обоняния.
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 17:10Распространение нового коронавируса
Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
Медик подчеркнул, что лечить COVID-19 самостоятельно нельзя, нужно обязательно обратиться к врачу. Он отметил, что эта инфекция очень опасна и принимает разные формы, протекает по-разному в одной семье.

"Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации "на трубке" лежит", — заключил иммунолог.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 57,9 миллиона инфицированных COVID-19, 1,4 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных выявили в СШАИндииБразилии и Франции.
 
Владимир БолибокКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВОЗФранцияБразилияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
07:14В Крыму заявили, что Киев не сделал выводов из Керченской провокации
07:11На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
07:10В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне
Лента новостейМолния