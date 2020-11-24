https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586133545.html
Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:45
2020-11-24T17:45
2020-11-24T17:45
распространение нового коронавируса
джоди моргулис
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581577455_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9a54ee26c9093e99faa21cb8f11d5b7b.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет Medicalxpress.По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов. "Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", - отметила Моргулис.Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.Также диетолог отметила, что микробиом кишечника также "выигрывает" от разнообразия продуктов, и порекомендовал по возможности употреблять сезонные продукты. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581577455_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8b5048a5d9bb1998cb84aec6de7c5180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джоди моргулис, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет Medicalxpress.
По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.
"Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", - отметила Моргулис.
Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.
Также диетолог отметила, что микробиом кишечника также "выигрывает" от разнообразия продуктов, и порекомендовал по возможности употреблять сезонные продукты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.