https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586133545.html

Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19

Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19

Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:45

2020-11-24T17:45

2020-11-24T17:45

распространение нового коронавируса

джоди моргулис

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет Medicalxpress.По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов. "Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", - отметила Моргулис.Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.Также диетолог отметила, что микробиом кишечника также "выигрывает" от разнообразия продуктов, и порекомендовал по возможности употреблять сезонные продукты. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джоди моргулис, коронавирус covid-19, здоровье - общество