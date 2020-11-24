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Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:45
2020-11-24T17:45
распространение нового коронавируса
джоди моргулис
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет Medicalxpress.По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.&nbsp;"Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", - отметила Моргулис.Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.Также диетолог отметила, что микробиом кишечника также "выигрывает" от разнообразия продуктов, и порекомендовал по возможности употреблять сезонные продукты.&nbsp;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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джоди моргулис, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19

17:45 24.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Лента"
Покупательница в гипермаркете Лента - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет Medicalxpress.
По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.
 "Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", - отметила Моргулис.
Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.
Также диетолог отметила, что микробиом кишечника также "выигрывает" от разнообразия продуктов, и порекомендовал по возможности употреблять сезонные продукты. 
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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