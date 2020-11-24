https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586112469.html

Вакцины от коронавируса включили в перечень жизненно важных препаратов

Вакцины от коронавируса включили в перечень жизненно важных препаратов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов, сообщает... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:06

2020-11-24T16:06

2020-11-24T16:18

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коронавирус в россии

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здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов, сообщает пресс-служба кабмина."Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцины от коронавируса внесут в список в начале декабря 2020 года, чтобы обеспечить их доступность. С 2021 года перечень расширят до 788 лекарств."Этим же распоряжением расширяется перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий", - добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076403.html

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