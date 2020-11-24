https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586092679.html

Названо заболевание, повышающее риск тяжелой формы COVID-19 в пять раз

Названо заболевание, повышающее риск тяжелой формы COVID-19 в пять раз

Ученые обнаружили, что диабетическая ретинопатия увеличивает риск тяжелой формы COVID-19 в пять раз. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:46

2020-11-24T14:46

2020-11-24T15:14

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что диабетическая ретинопатия увеличивает риск тяжелой формы COVID-19 в пять раз. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Diabetes Research and Clinical Practice.Диабетическая ретинопатия — частое осложнение диабета, вызванное повреждением мелких кровеносных сосудов глаз. По данным на 2014 год, оно наблюдалось у 54,6% диабетиков первого типа и 30% пациентов с диабетом второго типа.Специалисты Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 187 больных диабетом, госпитализированных с COVID-19 в период с 12 марта по 7 апреля 2020 года. У 67 из них была диабетическая ретинопатия.Выяснилось, что это осложнение имелось у 45% пациентов на ИВЛ. Как заключили ученые, ретинопатия связана с пятикратным повышением необходимости интубации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, лондон