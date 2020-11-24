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Попова рассказала, как долго будут действовать меры профилактики COVID-19
Попова рассказала, как долго будут действовать меры профилактики COVID-19
Меры профилактики коронавируса, скорее всего, нужны будут до наступления теплой весны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:55
2020-11-24T13:55
2020-11-24T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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анна попова
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Меры профилактики коронавируса, скорее всего, нужны будут до наступления теплой весны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новая нормальность, так мы сегодня живём, да мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до тёплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до тёплой весны", - сказала Попова на пресс-конференции.Она отметила, что, наверное, не получится полететь в дальнее зарубежье в этом году, так как риски при любом использовании транспорта возрастают, кроме того, можно прилететь на две недели в отпуск в другую страну и провести их там на карантине. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/vaktsina-1586004479.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество