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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586080113.html
Попова рассказала, как долго будут действовать меры профилактики COVID-19
Попова рассказала, как долго будут действовать меры профилактики COVID-19
Меры профилактики коронавируса, скорее всего, нужны будут до наступления теплой весны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:55
2020-11-24T13:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Меры профилактики коронавируса, скорее всего, нужны будут до наступления теплой весны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новая нормальность, так мы сегодня живём, да мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до тёплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до тёплой весны", - сказала Попова на пресс-конференции.Она отметила, что, наверное, не получится полететь в дальнее зарубежье в этом году, так как риски при любом использовании транспорта возрастают, кроме того, можно прилететь на две недели в отпуск в другую страну и провести их там на карантине. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, как долго будут действовать меры профилактики COVID-19

13:55 24.11.2020
 
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Меры профилактики коронавируса, скорее всего, нужны будут до наступления теплой весны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Новая нормальность, так мы сегодня живём, да мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до тёплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до тёплой весны", - сказала Попова на пресс-конференции.
Она отметила, что, наверное, не получится полететь в дальнее зарубежье в этом году, так как риски при любом использовании транспорта возрастают, кроме того, можно прилететь на две недели в отпуск в другую страну и провести их там на карантине.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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