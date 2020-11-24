https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586076563.html

Попова предупредила о возможности передачи COVID-19 привитым человеком

Попова предупредила о возможности передачи COVID-19 привитым человеком

Человек с иммунитетом к коронавирусу при встрече с возбудителем может стать его переносчиком и заразить других, но, сам скорее, всего не заболеет, заявила глава РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:39

2020-11-24T13:39

2020-11-24T13:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Человек с иммунитетом к коронавирусу при встрече с возбудителем может стать его переносчиком и заразить других, но, сам скорее, всего не заболеет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Иммунитет не стерильный. Не стерильный - это значит, вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает, сам не дает клинических проявлений. На слизистой он (вирус – ред.) живет, в других клетках организма... Поэтому человек, у которого есть иммунитет, может содержать на слизистой новый коронавирус", - сказала Попова на пресс-конференции.Она уточнила, что сам такой носитель может не иметь клинических проявлений, но может быть источником инфекции. По словам Поповой, человек с иммунитетом, может иметь вирус, например, на слизистой носа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)