https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586076563.html
Попова предупредила о возможности передачи COVID-19 привитым человеком
Попова предупредила о возможности передачи COVID-19 привитым человеком
Человек с иммунитетом к коронавирусу при встрече с возбудителем может стать его переносчиком и заразить других, но, сам скорее, всего не заболеет, заявила глава РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:39
2020-11-24T13:39
2020-11-24T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Человек с иммунитетом к коронавирусу при встрече с возбудителем может стать его переносчиком и заразить других, но, сам скорее, всего не заболеет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Иммунитет не стерильный. Не стерильный - это значит, вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает, сам не дает клинических проявлений. На слизистой он (вирус – ред.) живет, в других клетках организма... Поэтому человек, у которого есть иммунитет, может содержать на слизистой новый коронавирус", - сказала Попова на пресс-конференции.Она уточнила, что сам такой носитель может не иметь клинических проявлений, но может быть источником инфекции. По словам Поповой, человек с иммунитетом, может иметь вирус, например, на слизистой носа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586076403.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)