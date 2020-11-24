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Глава Роспотребнадзора рассказала о мутациях коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора рассказала о мутациях коронавируса в России
Циркулирующий в РФ коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:29
2020-11-24T13:29
2020-11-24T13:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Циркулирующий в РФ коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день... мы точно знаем, что в вирусах, которые циркулируют в Российской Федерации, изменений опасных или чреватых опасностями для эпидситуации нет, все замены, которые мы сегодня наблюдаем, они не ведут к изменениям вируса в отношении человека, то есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее ", - сказала она на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество