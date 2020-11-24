https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586073488.html

Глава Роспотребнадзора рассказала о мутациях коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора рассказала о мутациях коронавируса в России

Циркулирующий в РФ коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:29

2020-11-24T13:29

2020-11-24T13:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Циркулирующий в РФ коронавирус не имеет мутаций, которые сделали бы его опаснее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день... мы точно знаем, что в вирусах, которые циркулируют в Российской Федерации, изменений опасных или чреватых опасностями для эпидситуации нет, все замены, которые мы сегодня наблюдаем, они не ведут к изменениям вируса в отношении человека, то есть вирус от этих изменений не станет ни злее, ни добрее ", - сказала она на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество