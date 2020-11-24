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Попова заявила об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России
Попова заявила об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России
Достоверного подтверждения случаев повторного заражения коронавирусом в РФ нет, в мире таких случаев 24, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:14
2020-11-24T13:14
2020-11-24T13:14
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Достоверного подтверждения случаев повторного заражения коронавирусом в РФ нет, в мире таких случаев 24, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова"Что касается повторных заражений (коронавирусной инфекцией - ред.), в мире их прописано 24. В Российской Федерации все, что мы встречали, мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение. Вот описанных, и с чем никто не спорит, по всему миру из огромного количества всех переболевших сегодня 24 случая", - сказала Попова на пресс-конференции во вторник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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