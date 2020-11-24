https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586058479.html

В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

За исключением нескольких проблемных регионов, ситуация с коронавирусом в России остается контролируемой, однако система здравоохранения работает в режиме... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:34

2020-11-24T12:34

2020-11-24T12:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За исключением нескольких проблемных регионов, ситуация с коронавирусом в России остается контролируемой, однако система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила (вице-премьер - ред.) Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что в Кремле не могут быть не согласны со словами Голиковой, поскольку она возглавляет это направление, координирует круглосуточную работу штаба и "является первоисточником в данной ситуации".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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