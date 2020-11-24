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В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России контролируемой
В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России контролируемой
За исключением нескольких проблемных регионов, ситуация с коронавирусом в России остается контролируемой, однако система здравоохранения работает в режиме... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:34
2020-11-24T12:34
2020-11-24T12:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За исключением нескольких проблемных регионов, ситуация с коронавирусом в России остается контролируемой, однако система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила (вице-премьер - ред.) Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что в Кремле не могут быть не согласны со словами Голиковой, поскольку она возглавляет это направление, координирует круглосуточную работу штаба и "является первоисточником в данной ситуации".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, дмитрий песков, политика