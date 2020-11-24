https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html
Найдено блокирующее коронавирус средство
Найдено блокирующее коронавирус средство
Ученые нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:26
2020-11-24T12:26
2020-11-24T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет женевы
здоровье - общество
швейцария
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chemical Science.Отмечается, что для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами — аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.Специалисты Университета Женевы в Швейцарии проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае SARS-CoV-2. Для этого они провели тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.Выяснилось, что некоторые ингибиторы в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп. Тесты показали, что один из исследуемых ингибиторов может заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, университет женевы, здоровье - общество, швейцария
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости
. Ученые нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chemical Science
.
Отмечается, что для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами — аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.
Специалисты Университета Женевы в Швейцарии проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае SARS-CoV-2. Для этого они провели тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.
Выяснилось, что некоторые ингибиторы в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп. Тесты показали, что один из исследуемых ингибиторов может заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.