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Найдено блокирующее коронавирус средство
Найдено блокирующее коронавирус средство
Ученые нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:26
2020-11-24T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет женевы
здоровье - общество
швейцария
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chemical Science.Отмечается, что для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами — аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.Специалисты Университета Женевы в Швейцарии проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае SARS-CoV-2. Для этого они провели тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.Выяснилось, что некоторые ингибиторы в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп. Тесты показали, что один из исследуемых ингибиторов может заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, университет женевы, здоровье - общество, швейцария

Найдено блокирующее коронавирус средство

12:26 24.11.2020 (обновлено: 13:17 24.11.2020)
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Courtesy of the National Institutes of Health
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chemical Science.
Отмечается, что для проникновения внутрь клеток многие вирусы используют механизм клеточного поглощения, опосредованного тиолами — аналогами спиртов, где атом кислорода заменен на атом серы.
Специалисты Университета Женевы в Швейцарии проанализировали потенциальные вещества, которые могли бы оказаться ингибиторами поглощения в случае SARS-CoV-2. Для этого они провели тесты клеточного поглощения молекул серы, помеченных флуоресцентными зондами, чтобы оценить их присутствие внутри клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.
Выяснилось, что некоторые ингибиторы в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, используемого ранее для обнаружения тиоловых групп. Тесты показали, что один из исследуемых ингибиторов может заблокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет ЖеневыЗдоровье - ОбществоШвейцария
 
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