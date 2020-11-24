https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586047528.html

Россия является одним из лидеров в мире по числу тестов на COVID-19

Россия является одним из лидеров в мире по числу тестов на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:45

2020-11-24T11:45

2020-11-24T11:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения.По ее словам, сегодня РФ делает до 600 тысяч тестов в сутки."Российская Федерация - один из лидеров в мире по количеству тестов... на 100 тысяч населения", - сказала Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586045450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество