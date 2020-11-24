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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586047528.html
Россия является одним из лидеров в мире по числу тестов на COVID-19
Россия является одним из лидеров в мире по числу тестов на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:45
2020-11-24T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения.По ее словам, сегодня РФ делает до 600 тысяч тестов в сутки."Российская Федерация - один из лидеров в мире по количеству тестов... на 100 тысяч населения", - сказала Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россия является одним из лидеров в мире по числу тестов на COVID-19

11:45 24.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве
Пробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения.
По ее словам, сегодня РФ делает до 600 тысяч тестов в сутки.
"Российская Федерация - один из лидеров в мире по количеству тестов... на 100 тысяч населения", - сказала Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
11:38Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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