https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586047528.html
Россия является одним из лидеров в мире по числу тестов на COVID-19
Россия является одним из лидеров в мире по числу тестов на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:45
2020-11-24T11:45
2020-11-24T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия является одним из лидеров в мире по количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч населения.По ее словам, сегодня РФ делает до 600 тысяч тестов в сутки."Российская Федерация - один из лидеров в мире по количеству тестов... на 100 тысяч населения", - сказала Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586045450.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество