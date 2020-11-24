https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586047113.html

Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19

Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19

Определенные моменты стабилизации ситуации с COVID-19 в России есть, но меры профилактики ослаблять нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:44

2020-11-24T11:44

2020-11-24T12:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Определенные моменты стабилизации ситуации с COVID-19 в России есть, но меры профилактики ослаблять нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все меры, которые мы предложили и которые мы прописали, безусловно работают и направлены на предотвращение дальнейшего распространения. Мы сегодня видим определенные элементы стабилизации ситуации, но, как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Она отметила, что через две недели после введения обязательного масочного режима в 55 субъектах отмечалась стабилизация ситуации"Это может закончиться только тогда, когда мы все осознаем ответственность за свое здоровье",- подчеркнула Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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