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Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19
Попова отметила стабилизацию ситуации с COVID-19
Определенные моменты стабилизации ситуации с COVID-19 в России есть, но меры профилактики ослаблять нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:44
2020-11-24T11:44
2020-11-24T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Определенные моменты стабилизации ситуации с COVID-19 в России есть, но меры профилактики ослаблять нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все меры, которые мы предложили и которые мы прописали, безусловно работают и направлены на предотвращение дальнейшего распространения. Мы сегодня видим определенные элементы стабилизации ситуации, но, как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Она отметила, что через две недели после введения обязательного масочного режима в 55 субъектах отмечалась стабилизация ситуации"Это может закончиться только тогда, когда мы все осознаем ответственность за свое здоровье",- подчеркнула Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Определенные моменты стабилизации ситуации с COVID-19
в России есть, но меры профилактики ослаблять нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Все меры, которые мы предложили и которые мы прописали, безусловно работают и направлены на предотвращение дальнейшего распространения. Мы сегодня видим определенные элементы стабилизации ситуации, но, как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
Она отметила, что через две недели после введения обязательного масочного режима в 55 субъектах отмечалась стабилизация ситуации
"Это может закончиться только тогда, когда мы все осознаем ответственность за свое здоровье",- подчеркнула Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.