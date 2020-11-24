https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586047005.html

Попова считает, что коронавирус начнет ослабевать

Попова считает, что коронавирус начнет ослабевать

Говорить, что коронавирус уйдёт до весны, нельзя, но при противодействии ему он будет ослабевать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:44

2020-11-24T11:44

2020-11-24T12:12

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_258fa5cfe7c35cd71b302138a7ccc2ce.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Говорить, что коронавирус уйдёт до весны, нельзя, но при противодействии ему он будет ослабевать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года, поэтому до весны говорить о том, что он совсем куда-то уйдёт, нельзя, он будет ослабевать, мы надеемся, но только тогда, когда мы будем ему чётко и жёстко противодействовать", - сказала Попова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество