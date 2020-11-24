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Попова считает, что коронавирус начнет ослабевать
Попова считает, что коронавирус начнет ослабевать
Говорить, что коронавирус уйдёт до весны, нельзя, но при противодействии ему он будет ослабевать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:44
2020-11-24T11:44
2020-11-24T12:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Говорить, что коронавирус уйдёт до весны, нельзя, но при противодействии ему он будет ослабевать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года, поэтому до весны говорить о том, что он совсем куда-то уйдёт, нельзя, он будет ослабевать, мы надеемся, но только тогда, когда мы будем ему чётко и жёстко противодействовать", - сказала Попова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество