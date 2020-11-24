https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586046468.html

Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер коронавируса

Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер коронавируса

Коронавирус обретает сезонный характер и встает в одну линейку с другими сезонными вирусами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:42

2020-11-24T11:42

2020-11-24T11:56

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Коронавирус обретает сезонный характер и встает в одну линейку с другими сезонными вирусами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он обретает свою сезонность, становится в линейку других сезонных вирусов", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Коронавирус, скорее всего, будет приходить каждый год и будет активным в холодное время года, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество