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Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер коронавируса
Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер коронавируса
Коронавирус обретает сезонный характер и встает в одну линейку с другими сезонными вирусами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:42
2020-11-24T11:42
2020-11-24T11:56
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Коронавирус обретает сезонный характер и встает в одну линейку с другими сезонными вирусами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он обретает свою сезонность, становится в линейку других сезонных вирусов", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Коронавирус, скорее всего, будет приходить каждый год и будет активным в холодное время года, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Он будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество