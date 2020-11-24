https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586045450.html
Попова: требование о выполнении тестов на COVID-19 за 48 часов работает
Попова: требование о выполнении тестов на COVID-19 за 48 часов работает
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование о предоставлении результатов тестов на COVID-19 в течение 48 часов сегодня работает. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:38
2020-11-24T11:38
2020-11-24T11:55
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование о предоставлении результатов тестов на COVID-19 в течение 48 часов сегодня работает.Она напомнила, что в прошлую субботу было выпущено постановление об обязанности уведомить человека о результате теста на коронавирус в течение 48 часов."И сегодня это требование работает", - сказала Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584808046.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество