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В России не циркулирует коронавирус из Китая, заявила Попова
В России не циркулирует коронавирус из Китая, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая, распространен европейский вариант. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:23
2020-11-24T11:23
2020-11-24T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
китай
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая, распространен европейский вариант.По ее словам, РФ достаточно благополучно преодолела первую волну пандемии."Быстро разработали тест-системы, быстро разработали меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса", - сказала Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, китай, общество