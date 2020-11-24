https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586041733.html

В России не циркулирует коронавирус из Китая, заявила Попова

В России не циркулирует коронавирус из Китая, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая, распространен европейский вариант. РИА Новости, 24.11.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

китай

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не циркулирует коронавирус из Китая, распространен европейский вариант.По ее словам, РФ достаточно благополучно преодолела первую волну пандемии."Быстро разработали тест-системы, быстро разработали меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса", - сказала Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, китай, общество