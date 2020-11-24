https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586040631.html

В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек

В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек

Каждые 17 секунд в европейском регионе от коронавируса умирает один человек, ежедневно в Европе в среднем погибает 4,5 тысячи человек, заявил на онлайн-брифинге РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:19

2020-11-24T11:19

2020-11-24T11:38

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

европа

в мире

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Каждые 17 секунд в европейском регионе от коронавируса умирает один человек, ежедневно в Европе в среднем погибает 4,5 тысячи человек, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", - сказал он."В настоящее время в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тысячи человек ежедневно. Введение общего карантина можно избежать, если мы все приложим усилия" - отметил Клюге.При этом он добавил, что "ношение защитных масок не панацея", но они крайне важны в борьбе с распространением инфекции, и их надо использовать в сочетании с другими мерами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585833346.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, европа, в мире