https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586040631.html
В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек
В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек
Каждые 17 секунд в европейском регионе от коронавируса умирает один человек, ежедневно в Европе в среднем погибает 4,5 тысячи человек, заявил на онлайн-брифинге РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:19
2020-11-24T11:19
2020-11-24T11:38
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778149_0:133:3169:1915_1400x0_80_0_0_507c30e457c2e7df8e38f7ae9e66f1f6.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Каждые 17 секунд в европейском регионе от коронавируса умирает один человек, ежедневно в Европе в среднем погибает 4,5 тысячи человек, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге."В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", - сказал он."В настоящее время в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тысячи человек ежедневно. Введение общего карантина можно избежать, если мы все приложим усилия" - отметил Клюге.При этом он добавил, что "ношение защитных масок не панацея", но они крайне важны в борьбе с распространением инфекции, и их надо использовать в сочетании с другими мерами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585833346.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778149_219:0:2948:2047_1400x0_80_0_0_18d391b0511b66a7f253b64f925b5b14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, европа, в мире
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Каждые 17 секунд в европейском регионе от коронавируса
умирает один человек, ежедневно в Европе
в среднем погибает 4,5 тысячи человек, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Ханс Клюге
.
"В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", - сказал он.
"В настоящее время в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тысячи человек ежедневно. Введение общего карантина можно избежать, если мы все приложим усилия" - отметил Клюге.
При этом он добавил, что "ношение защитных масок не панацея", но они крайне важны в борьбе с распространением инфекции, и их надо использовать в сочетании с другими мерами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.