https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586037515.html

Голикова заявила, что 35 регионов не освоили деньги на борьбу с COVID-19

Голикова заявила, что 35 регионов не освоили деньги на борьбу с COVID-19

Порядка 35 регионов не законтрактовались по выделенным им средствам на мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила во... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:00

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2020-11-24T11:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Порядка 35 регионов не законтрактовались по выделенным им средствам на мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наш мониторинг по регионам страны показывает, что 35 регионами не заключены контракты и не начата работа по использованию соответствующих финансовых ресурсов. При этом хочу сказать, что ряд регионов из этих 35 имеет достаточно напряженную ситуацию с коронавирусом", - сказала Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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